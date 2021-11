Kryptowährung im Fokus: Warum Krypto-Cardano für Anleger unverzichtbar ist

• Cardano mit vielen Anwendungsfällen• Experten sehen langfristiges Potenzial• Eigenschaften von Cardano sprechen für nachhaltigen Wert

Der Markt für Kryptowährungen ist mittlerweile riesig und teilweise auch sehr unübersichtlich. Neben Bitcoin rücken viele andere digitale Devisen häufig in den Hintergrund, so auch Cardano (ADA).

Zahlreiche Anwendungsfälle

Dabei bietet Cardano zahlreiche Anwendungsfälle und eine langfristige Strategie. Yahoo Finance hebt zum einen die robuste Blockchain-Architektur hervor. Diese sei wesentlich anpassungsfähiger, skalierbarer und energieeffizienter als die zahlreicher Konkurrenten. Auch die Transparenz der Entwickler von Cardano gilt als Vorteil. Zudem ist die Plattform datengesteuert und von Experten geprüft, wodurch die Volatilität minimiert werden kann.

Wie Yahoo Finance weiter berichtet, hat Cardano derzeit mehrere Projekte in der Pipeline. Viele davon steckten zwar noch in den Kinderschuhen und es dürfte noch einige Zeit dauern, bis sie umgesetzt werden, dennoch sei einiges geplant. Dazu zählen ein Marktplatz für digitale Kunst, eine Peer-to-Peer-Plattform für den Kryptohandel sowie eine Plattform für den Handel mit Aktien und realen Vermögenswerten auf der Cardano-Blockchain. Der NFT-Marktplatz dagegen ist bereits in Betrieb. Dabei konnte das tägliche Handelsvolumen bereits einen sechsstelligen Betrag überschreiten, berichtet Yahoo Finance.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Cardano auch seine Position im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) festigen dürfte. Die Transaktionsgebühr bei der Ausführung von Smart Contracts für Cardano ist Yahoo Finance zufolge um mehr als 95 Prozent niedriger als bei Ethereum

Auch Cardano-Gründer Charles Hoskinson zeigt sich zuversichtlich, dass dem Cardano-Netzwerk eine blühende Zukunft bevorsteht. Er beruhigte kürzlich via Twitter: Die zunehmende Unsicherheit im Bereich der Kryptowährungen sei nicht gerechtfertigt. Cardano habe jeden einzelnen Meilenstein auf seiner Roadmap erreicht und das Netzwerk habe noch nie einen Ausfall erlitten.

Cardano-Kursentwicklung

Ein ADA-Coin kostet derzeit 2,07 US-Dollar, der Marktwert liegt bei rund 69,59 Milliarden US-Dollar (Stand ist der 12.11.2021). Auf CoinMarketCap liegt Cardano auf Platz sechs nach Marktkapitalisierung, davor rangieren Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana und Tether.

Zwischen Ende Juli und Anfang September schoss der ADA-Kurs um über 200 Prozent in die Höhe, gefolgt von umfangreichen Gewinnmitnahmen, wodurch der Preis zeitweise wieder um bis zu 39 Prozent zurückfiel. Dabei ging es im September im Tief bis auf 1,91 US-Dollar zurück. Im weiteren Verlauf setzte eine leichte Erholung ein, die sich schon bald noch verstärken könnte. Das Sentiment im Krypto-Sektor ist freundlich, der langfristige Trend bei ADA weiterhin intakt. Auch Der Aktionär erklärt, dass aktuell mehr Gründe für eine Erholung als für einen Abverkauf sprächen, sollten schlechte Nachrichten weiterhin ausbleiben.



Letztendlich könnte es sich aufgrund der zahlreichen Anwendungsfälle sowie dem langfristigen Potenzial und Wachstumsplan durchaus lohnen, Cardano in ein langfristig orientiertes Anlageportfolio zu integrieren, denn vieles deutet darauf hin, dass Cardano einen nachhaltigen Wert hat.



