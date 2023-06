Krypto-Wale: Bitcoins im Wert von über 500 Millionen US-Dollar verschoben

• Bitcoin-Wale verschieben mehrere Tausend Bitcoin• Anzahl der Bitcoin-Millionäre steigt stetig• 5'386 Wallets halten Bitcoin im Wert von mehr als zehn Millionen US-Dollar

Bitcoin im Wert von Hunderten Millionen verschoben

Laut Transaktionsdaten von Whale-Alert hat ein Bitcoin-Wal am 25. Mai 2023 ganze 20'054 Bitcoin in einem einzigen Transaktionsvorgang verschoben. Der Wert der verschobenen Bitcoin lag zum Zeitpunkt des Vorgangs bei rund 530 Millionen US-Dollar. Die Transaktionsgebühr für diesen Vorgang lag bei 0,00530 Bitcoin bzw. bei rund 139 US-Dollar. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Einzelfall. Wie BTC-ECHO berichtet, kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu grösseren Bewegungen bei den Krypto-Walen. Ein weiterer Bitcoin-Wal soll erst wenige Tage zuvor über 21'000 Bitcoin in drei Chargen zu je 7'206 Bitcoin verschoben haben, wie BTC-ECHO in Berufung auf On-Chain-Daten berichtet. Insgesamt sind bei diesem Wal jedoch weit mehr Bitcoin im Besitz. Mit etwa 100'000 Bitcoin gehen rund 0,5 Prozent der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge auf ihn. Vor der Überweisung stand der Händler noch auf Platz drei unter den Bitcoin-Haltern. Nach der Transaktion rutschte er jedoch nach unten und nimmt nun den vierten Platz ein.

Immer mehr Bitcoin-Millionäre

Laut Bitinfocharts gibt es mittlerweile 111 Anleger, die zwischen 10'000 und 100'000 Bitcoin halten. Diese machen 12,66 Prozent der gesamten Bitcoin-Umlaufsmenge aus. Und auch die Anzahl an Millionärs-Adressen steigt stetig. Derzeit gibt es laut Bitinfocharts 71'136 Wallets, die Bitcoin im Wert von mehr als einer Million US-Dollar halten. 5'391 Wallets halten sogar Bitcoin im Wert von mehr als zehn Millionen US-Dollar. Der deutliche Anstieg des Bitcoin-Kurses habe dazu geführt, dass sich die Zahl der Millionärs-Adressen seit Anfang des Jahres mehr als verdoppelt hat, so BTC-ECHO. Derzeit liegt der Bitcoin-Kurs bei etwa 25'937 US-Dollar (Stand 07.06.2023).

