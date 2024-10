Krypto News: Bitcoin Wale haben in letzter Zeit 1,5 Millionen BTC akkumuliert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Monaten haben grosse Bitcoin-Investoren ihre Positionen offenbar massiv ausgebaut und etwa 1,5 Millionen BTC akkumuliert. Die Entwicklung könnte ein bedeutender Indikator für das Vertrauen der grössten Marktteilnehmer in die zukünftige Preisentwicklung von Bitcoin sein.

Bitcoin-Investoren mit viel Kapital kaufen Spot BTC

Bitcoin hat im letzten halben Jahr, genauer gesagt ab Mitte März 2024, eine Konsolidierungsphase erlebt, in welcher sich der Coin bis heute befindet und sein Wert die meiste Zeit über zwischen 60.000 $ und 70.000 $ schwankte. Während unter Kleinanlegern in dieser Zeit immer mehr Unsicherheit darüber aufkam, ob es das nun mit der Bitcoin-Rallye möglicherweise schon gewesen sei und nun wieder ein längerer Bärenmarkt bevorstehen würde, scheinen Bitcoin-Wale das Ganze sehr gelassen zu sehen.

Als Bitcoin-Wale werden grosse Investoren von Bitcoin bezeichnet, die mehr als 1.000 Coins besitzen, und tatsächlich haben sie die vergangenen sechs Monate offenbar genutzt, um aktiv weiter Bitcoin zu akkumulieren. Neueste Daten der On-Chain-Analyse-Plattform CryptoQuant enthüllten das grosse Ausmass dieser Akkumulationsphase. Besassen die Entitäten mit mehr als 1.000 Bitcoins, also Bitcoin-Wale, noch vor sechs Monaten nur circa 335.000 Bitcoins, so stieg diese Zahl bis heute auf 1,9 Millionen Bitcoins an. Daraus ergibt sich, dass ein grosser Teil aller gehaltenen Coins, also 1,5 Millionen Bitcoin, allein innerhalb der letzten sechs Monate erworben wurden.

BULLISH: #Bitcoin whales have accumulated 1.5M $BTC over the past six months, signaling potential price gains on the horizon. pic.twitter.com/69vVSINSAH — Cointelegraph (@Cointelegraph) October 11, 2024

Ausgenommen von den Bitcoin-Wal-Adressen sind dabei Wallets von CEXs, also zentralen Exchanges und Bitcoin-Minern. Das Akkumulationsverhalten gibt nun natürlich einiges zu bedenken. Tatsächlich gab es in den kleineren Investorenklassen bei Privatanlegern oder auch bei kleineren Walen, die zwischen 10 und 100 Bitcoins halten, in der gleichen Zeitperiode vermehrt Verkaufsverhalten. Man fragt sich jetzt natürlich, wie es sein kann, dass die grössten Entitäten massiv kaufen, während der Rest des Marktes eher hält oder verkauft.

Tatsächlich könnte das Ganze als sehr positiver Indikator interpretiert werden, da die grössten Marktteilnehmer meistens auch über fundiertes Wissen und Insiderinformationen aus der Krypto-Welt, aber auch der traditionellen Finanzwirtschaft verfügen. Dementsprechend haben sie oft einen Vorteil in Bezug darauf, die Entwicklung der Märkte antizipieren zu können, und es lohnt sich häufig, ihr Verhalten nicht nur zu analysieren, sondern sich auch daran zu orientieren.

So steht es derweil um den Kurs von Bitcoin

Wie bereits erwähnt, liess sich seit dem Erreichen von Bitcoins neuem Allzeithoch bei knapp 74.000 $ im März eine Konsolidierungsphase beobachten, die die meiste Zeit von tieferen Höchstständen und tieferen Tiefstständen begleitet war, wodurch sich eine leicht abfallende Chartstruktur ergab. Dieses Muster wurde nun jedoch bereits vor zwei Monaten durchbrochen, als Bitcoin ein höheres Tief bei 52.500 $ setzte.

Daraufhin setzte für BTC im Verlauf des letzten Monats dann zuerst eine starke Aufwärtsphase ein, die seinen Wert zwischenzeitlich bereits wieder auf über 66.000 $ katapultierte. Innerhalb der letzten zwei Wochen ging es für Bitcoin dann jedoch erneut abwärts, und erst gestern Abend hat er wieder einen Tiefststand bei 59.000 $ gesetzt. Das könnte so interpretiert werden, dass Bitcoin den wichtigen 60.000 $ Support jetzt noch einmal antesten musste, bevor er die vorangegangene Rallye weiter in Richtung 70.000 $ fortsetzen könnte.

Quelle: CoinMarketCap.com

Wichtig wäre es in diesem Fall, dass Bitcoin auf jeden Fall die 60.000 $-Marke hält und schnell wieder in Richtung des letzten Höchststandes bei 64.000 beziehungsweise 66.000 $ steigt. Sollte das passieren, könnte im Verlauf des Oktobers, der historisch gesehen schon sehr gut für Bitcoin war, eine erneute Rallyephase erfolgen, die Bitcoin möglicherweise zum ersten Mal seit langem wieder nachhaltig über 70.000 $ und dann vielleicht im Anschluss auch gleich auf ein neues Allzeithoch in Richtung 75.000 $ oder 80.000 $ befördern könnte.

Solch ein Aufschwung für Bitcoin würde natürlich auch einen breiteren Aufwärtstrend im Krypto-Markt nach sich ziehen, von dem dann vor allem auch kleinere und jüngere Krypto-Projekte wie beispielsweise Crypto All-Stars mit seinem neuen Coin STARS Stark profitieren könnten.

STARS könnte ebenfalls stark von Bitcoin-Rallye profitieren

Die potenzielle Rallye von Bitcoin könnte nicht nur dem Marktführer selbst zugutekommen, sondern auch kleineren und jüngeren Kryptowährungen wie STARS enormen Auftrieb geben. STARS ist der native Coin des neuen Krypto-Projekts Crypto All-Stars, das darauf abzielt, den Meme-Coin-Sektor durch innovative Staking-Lösungen zu revolutionieren. Im Zentrum dieses Projekts steht das eigens entwickelte Staking-Protokoll namens MemeVault, das auf dem ERC-1155 Multi Token Standard basiert.

Mit diesem Protokoll können Anleger erstmals mehrere der bekanntesten Meme-Coins wie DOGE, SHIB, PEPE und viele weitere zentralisiert über eine Plattform staken, was den gesamten Prozess deutlich einfacher und effizienter macht. Dadurch schafft Crypto All-Stars einen klaren Mehrwert für seine Nutzer, indem es das umständliche und zeitaufwändige individuelle Staking einzelner Coins vereinfacht.

Quelle: Cryptoallstars.io

Neben der Möglichkeit, andere Meme-Coins zu staken, bietet Crypto All-Stars auch lukrative Staking-Renditen für den Coin STARS selbst. Anleger können hier jährliche Renditen von über 600 % erzielen, was den Coin besonders attraktiv macht. Ausserdem erhalten Investoren ihre Staking-Erträge ebenfalls in Form des Coins STARS, was das Interesse an dieser Kryptowährung zusätzlich steigern könnte.

Aktuell können interessierte Anleger noch vor der ersten offiziellen Markteinführung im Pre-Sale in STARS investieren. Der Coin wird derzeit zu einem vergünstigten Preis von nur 0,0014947 Dollar angeboten. Auf diese Weise konnte das Projekt innerhalb kurzer Zeit bereits über 2,18 Millionen Dollar an Funding generieren. Der Kauf von STARS ist dabei flexibel möglich, unter anderem mit Bankkarte, ETH, BNB, USDT und sogar einigen der beliebtesten Meme-Coins wie DOGE.

