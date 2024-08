Krypto-Markt im Aufschwung: Russland legalisiert Mining

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wladimir Putin hat heute ein neues Gesetz unterzeichnet, welches Krypto-Mining in Russland besser reguliert. Russische Institutionen und Unternehmen dürfen laut Gesetz legal Krypto-Mining betreiben und auch für Privatpersonen ist das Mining bis zu bestimmten Energiegrenzen erlaubt. Laut Experten sei dies ein Schritt Russlands, welcher die Mining-Aktivitäten weltweit nicht zu sehr in die USA abwandern lassen soll.

Präsident Putin betonte zuletzt die Notwendigkeit, schnellstmöglich einen Rechtsrahmen und eine Regulierung für Kryptowährungen zu schaffen. Neben dem Mining soll somit auch für Kryptowährungen allgemein die notwendige Infrastruktur für die Nutzung von Krypto-Assets geschaffen werden. In Russland erlaubte eine neue Gesetzgebung zuletzt ebenfalls die Nutzung von Kryptowährungen für den internationalen Handel. So kann Russland westliche Sanktionen umgehen und uneingeschränkt am internationalen Zahlungsverkehr teilnehmen.

USA als Vorbild? Das könnte hinter der Strategie von Russland stecken

Durch die Legalisierung erhofft sich Russland, wirtschaftliche Vorteile zu erzielen und Krypto-Investitionen zu fördern. Immer mehr Regierungen erkennen weltweit das Potenzial in der Krypto-Industrie. Russland möchte sicherstellen, dass es im globalen Wettbewerb um die Vorherrschaft im Bitcoin-Mining nicht hinter den USA zurückbleibt. Mit dem neuen Gesetz kann das Land sicherstellen, dass es für Bitcoin-Miner attraktiv bleibt und diese nicht ins Ausland abwandern.

Während in Russland lange Zeit Uneinigkeit über mögliche Krypto-Regulierungen vorherrschte, konnte die Entwicklung in den USA lediglich so schnell voranschreiten, da das Land in 50 teilsouveräne Bundesstaaten aufgeteilt ist. In den USA ist die Regulierung des Bitcoin-Minings stark von den einzelnen Bundesstaaten abhängig. Einige Bundesstaaten fördern aktiv das Mining, während andere aufgrund der Umweltbelastungen und des Energieverbrauchs strenge Massnahmen erlassen haben. Texas gilt als einer der freundlichsten Staaten für Bitcoin-Mining. Hier werden Gesetze verabschiedet, welche die Energieversorgung für Miner stabilisieren und sogar wirtschaftliche Anreize schaffen. Es ist durchaus denkbar, dass Russland in den nächsten Monaten ähnliche Krypto-Mining-Hubs aufbauen möchte.

Der Krypto-Markt nahm die Nachricht aus Russland positiv auf. Bitcoin konnte in den letzten 24 Stunden um etwa 6,7 Prozent ansteigen. Zu den Gewinnern des Tages zählt XRP durch den gewonnenen Rechtsstreit mit der SEC, aber auch Memecoins wie Popcat und Brett konnten eine starke Rally an den Tag legen. Besondere Aufmerksamkeit kann derzeit vor allem Pepe Unchained geniessen, eine neue Kryptowährung, welche derzeit noch nicht auf zentralisierten Börsen handelbar ist. Aktuell können Investoren noch im Vorverkauf zu in die Kryptowährung investieren.

Pepe Unchained sammelt 7,7 Millionen US-Dollar ein

Pepe Unchained (PEPU) ist ein neues Krypto-Projekt, das sich auf eine Layer-2-Lösung für Ethereum fokussiert. In kurzer Zeit hat das Team über 7,7 Millionen Dollar in der Presale-Phase gesammelt. Die Daten belegen somit das starke Interesse, welches aktuell seitens Investoren besteht. Das Projekt nutzt den Hype rund den beliebten PEPE-Memecoin und verbessert dessen Eigenschaften, indem es eine eigene kostengünstige und schnelle Blockchain bietet.

Besonders im Memecoin-Sektor ist eine schnelle Blockchain mit geringen Gebühren essenziell. Im schnelllebigen Meme-Bereich müssen Transaktionen in nahezu Echtzeit durchgeführt werden und sollten möglichst niedrige Gebühren verlangen. Diese Kriterien setzt das Team hinter Pepe Unchained um und scheint damit die Investoren zu überzeugen. Durch das Staking von PEPU-Token können Investoren zusätzliche Prämien in Höhe von 252 Prozent im Jahr erzielen, sodass das langfristige Halten der Coins besonders incentiviert wird. Allerdings nimmt die Staking-Rate mit mehr eingesetzten Token im Laufe der Zeit ab.

Der schnelle Erfolg des Vorverkaufs sowie die technischen Lösungen von Pepe Unchained deuten darauf hin, dass PEPU in diesem Bullenmarkt weiter an Relevanz gewinnen könnte. Da Ethereum-Layer-2 Lösungen bereits in den letzten Bullenmärkten eine starke Performance zeigen konnten, setzen viele Investoren auch in diesem Bullenmarkt auf Layer-2-Projekte wie Pepe Unchained.

