In diese Kryptowährung neben Bitcoin ist Jim Cramer investiert

Bitcoin als Alternative zu unrentablen Bargeldpositionen

Bereits zuvor machte der ehemalige Hedgefondsmanager Jim Cramer kein Geheimnis daraus, dass er einige Bitcoin besitzt. Nicht nur glaubt er, dass das Krypto-Urgestein eine Alternative zu grossen Bargeldpositionen darstellt, die keine oder nur eine geringe Rendite liefern, wie er im Februar in der "CNBC"-Sendung "Squawk Box" erklärte. Auch gehöre der Bitcoin in jedes diversifizierte Portfolio. So sei es nahezu "unverantwortlich", nicht in die nach Marktkapitalisierung gewichtet grösste Kryptowährung zu investieren. Zwar gestand der Unternehmer ein, dass der Kurs des Coin "ein wenig aufgeblasen" sei, er halte es aber für spannend, dass zum Teil Kurse von bis zu 100'000 US-Dollar vorhergesagt werden.

Ether für NFT-Auktion gekauft

Nun kehrte der Unternehmer kürzlich in die Sendung zurück und gab an, dass er neben der beliebtesten Kryptowährung auch einige Einheiten der zweitplatzierten Cyberdevise Ether hält. So habe er im März mittels Non-Fungible Token (NFT) eine Sonderedition eines Covers des TIME Magazine erstehen wollen. NFTs werden eingesetzt, um die Rechte an virtuellen Gütern zu verkaufen. Die Inhalte sind oftmals öffentlich einsehbar, das Besitzrecht hat aber der Höchstbietende. Und so veräusserte auch das US-Magazin die Rechte an drei eigens für die Aktion gestalteten Titelblättern, die im Austausch gegen die auf dem Ethereum-Netzwerk basierende Kryptowährung ersteigert werden konnten. Cramer erhielt zwar nicht den Zuschlag, hatte aber bereits zu diesem Zweck Ether erstanden, wie er gegenüber Moderator Andrew Ross Sorkin verriet.

"Enorm im Wert gestiegen": Cramer will Ethereum halten

Gegenüber CNBC witzelte er aber, dass er mit seinen erstandenen Coins möglicherweise ein Haus kaufen wolle. Damit spielte der Unternehmer darauf an, dass er erst im April die Hälfte seiner Bitcoin verkauft habe, um die Hypothek für ein Haus abzubezahlen. "Es war wie unechtes Geld für echtes Geld auszugeben," so Cramer gegenüber "Squawk on the Street". "Ich besitze jetzt ein Haus - mit allem Drum und Dran - weil ich diese Währung gekauft habe." Auch "TheStreet"-Moderatorin Katherine Ross befragte den Mitgründer des Portals zu seiner Meinung zu seinem neuesten Krypto-Investment. "Mein Ethereum ist enorm im Wert gestiegen, und ich werde es nicht verkaufen", entgegnete die TV-Persönlichkeit daraufhin aber. "Ich habe eine Menge Bitcoin verkauft, weil ich ein Auge auf eine Immobilie geworfen habe."

