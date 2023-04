Hype noch nicht vorbei: NFT-Kollektion von DeGods innerhalb kürzester Zeit vergriffen

• Eine neue DeGods-Kollektion zeigt, dass ein Ende des NFT-Hypes noch lange nicht in Sicht ist• Nach nur drei Minuten war die gesamte Kollektion ausverkauft• Es gibt auch Kritik an dem grossen Ansturm auf NFTs

2022 wurde immer wieder über ein mögliches Ende des NFT-Hypes spekuliert. Dass sich NFTs jedoch entgegen dieser Erwartungen auch in diesem Jahr noch grosser Beliebtheit erfreuen und viel wert sind, zeigt das jüngste DeGods-Projekt: 500 neue NFTs waren in kürzester Zeit ausverkauft und werden nun zu fünfstelligen Preisen weiter gehandelt.

Stattgefunden hat die Prägung der 500 neuen DeGods-NFTs Mitte März mithilfe der Inscriptions von Ordinals auf der Bitcoin-Blockchain, und wie die Plattform BTC-Echo berichtet, war die Kollektion nach nur drei Minuten ausverkauft. Und nicht nur das: Offenbar hat die Kollektion innerhalb von 24 Stunden das dreifache Volumen aller vorherigen Prägungen auf der Bitcoin-Blockchain erreicht.

BTC DeGods have done 3x the combined total of the rest of the Ordinals volume in the last 24 hours… with just a spreadsheet.

Kurz nach dem Launch der Kollektion gab DeGods via Twitter bekannt, dass auf Discord nun auch ein eigener Marktplatz für die neuen NFTs eröffnet wurde.

Secondary trading is now open in @DeGodsNFT discord.



You can buy and sell BTC DeGods using BTC, ETH, SOL, or USDC. @ChartFuMonkey and @ZK_shark will be the trusted OTC partners and facilitate all trades to begin. 1/5 pic.twitter.com/zlBzBdX7U3