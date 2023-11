Höhenflug beim Bitcoin voraus? So weit könnte der Bitcoin bei einer Spot-ETF-Einführung nach oben schiessen

Werbung Goldpreis 1980.39 USD -0.08% Charts

• Hoffnungen auf Bitcoin-Spot-ETF sorgt für Kursfantasie: Bitcoin im Rally-Modus• Galaxy sieht bei Einführung von Spot-ETFs deutliche Nachfragesteigerung• Experte erwartet dann Anstieg des Bitcoins um 74,1 Prozent

Der Bitcoin legt im laufenden Jahr einen beeindrucken Lauf hin. Pünktlich zum Jahresstart begann die Ur-Cyberwährung eine rasante Rally. Am 24. Oktober überstieg der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2022 wieder die 35'000-US-Dollar-Marke. Beim aktuellen Stand von 36'401,30 US-Dollar liegt der Bitcoin auf Jahressicht gut 123 Prozent im Plus (Stand: 17. November 2023). Damit performte die grösste Kryptowährung deutlich stärker als die meisten anderen Cyberdevisen, beispielsweise liegt der Ether seit Januar etwa 74 Prozent im Plus, bei Ripple belaufen sich die Jahresgewinne bislang auf 96 Prozent.

Hoffnungen auf Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

Einen wichtigen Grund für die Outperformance des Bitcoin bilden die Spekulationen rund um die baldige Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Im Gegensatz zu den bereits zugelassenen Bitcoin-Futures-ETFs sind die Spot-ETFs direkt an der regulären Börse notiert und richten sich nach den Bitcoin-Echtzeitkursen. Anders als in den USA sind Bitcoin-Spot-ETFs in Europa bereits zugelassen, so lancierte der Vermögensverwalter Jacobi Asset Management am 15. August 2023 ein entsprechendes Finanzprodukt.

Die Hoffnungen auf die Zulassung eines solchen Produkts in den USA sind Anfang September dadurch genährt worden, dass ein US-Berufungsgericht die Blockade eines Spot-Bitcoin-ETFs vonseiten der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) kippte. So wundert es denn auch wenig, dass die Anzahl der globalen Suchanfragen nach Bitcoin in den vergangenen Wochen nach oben schoss.

Galaxy: Bitcoin steigt bei Spot-ETF-Einführung deutlich an

Die Folge der Einführung eines Spot-ETFs dürfte eine deutlich gesteigerte Nachfrage nach Bitcoins sein. Der Krypto-Sektor würde darüber hinaus einen weiteren Schritt nach vorne gehen, was die breite Akzeptanz der erst seit 2008 existierenden Branche anbetrifft. Nun stellt sich allerdings die Frage, inwiefern sich die Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs nun konkret auf die Kursentwicklung des Ur-Tokens niederschlagen wird.

Kürzlich veröffentlichte Charles Yu, Research Associate beim Krypto-Investmentunternehmen Galaxy, zu diesem Thema einen Blogeintrag. Darin schätzt Yu die Grösse des gesamten Marktes für Bitcoin-Spot-ETFs auf 14,4 Billionen US-Dollar im ersten Jahr nach der Einführung. Eine solche Summe würde sich seinen Rechnungen zufolge in einen Bitcoin-Kursanstieg von satten 74,1 Prozent ummünzen.

Zu diesem konkreten Ergebnis kam er, indem er die potenziellen Preisauswirkungen von Mittelzuflüssen zu Bitcoin-ETF-Produkten anhand der Erfahrungen mit Gold-ETFs bewertete. Yu führt weiter aus, dass der Bitcoin bereits im ersten Monat nach dem Launch eines Spot-ETFs um 6,2 Prozent steigen werde. Anschliessend werde sich die Dynamik des monatlichen Aufwärtstrends jedoch verlangsamen, im zwölften Monat werde der Bitcoin dann noch um 3,7 Prozent steigen, mutmasst Yu. Auch in den Jahren danach werde der Launch eines Spot-ETFs positiv nachhallen: Yu erwartet, dass die Kapitalisierung des US-Bitcoin-ETF-Marktes im zweiten Jahr nach der Einführung 26,5 Milliarden US-Dollar und im dritten Jahr 39,6 Milliarden US-Dollar erreichen werde.

Diese weiteren Gründe könnten den Bitcoin antreiben

Auf den ersten Blick wirken Yus Prognosen überaus optimistisch - dennoch ist der Krypto-Experte der Ansicht, seine Schätzungen seien dennoch eher konservativ und berücksichtigten nicht die "Effekte zweiter Ordnung". Beispielsweise könnte das Beispiel der USA Schule machen. "In naher Zukunft erwarten wir, dass andere globale/internationale Märkte den USA im Hinblick auf die Zulassung und dem Angebot ähnlicher Bitcoin-ETFs für eine breitere Anlegergruppe folgen werden", meint Yu. Er fügte hinzu, dass "2024 ein grosses Jahr für Bitcoin" werden könnte. Neben den ETF-Zuflüssen betont Yu auch das Bitcoin-Halving im April 2024 und "die Möglichkeit, dass der Leitzins seinen Höhepunkt erreicht hat oder in naher Zukunft erreichen wird".

Es wird sich noch zeigen müssen, ob sich Yus Optimismus als berechtigt herausstellt. Fest steht derweil, dass der Bitcoin im Jahr 2023 allen Unkenrufen zum Trotz ein für viele Beobachter erstaunliches Comeback hinlegte.

Redaktion finanzen.ch