Folgt jetzt die XRP Explosion?

Auf den ersten Blick ist es ein Auf und Ab, doch bei genauerer Betrachtung stellt man fest, XRP befindet sich im Aufwind: Innerhalb eines Jahres stieg der Preis um über 500 Prozent, in den letzten 30 Tagen um fast 40 Prozent und in den letzten 14 Tagen um 33 Prozent. XRP hält sich zudem konstant bei über 3 US Dollar: Das Allzeithoch, das 2018 aufgestellt wurde und bei 3,40 US Dollar liegt, ist in Reichweite. Die jüngsten Zukäufe der Krypto Wale lassen zudem erahnen, dass das Allzeithoch bald erreicht werden wird.

Analyst ist überzeugt, dass XRP auf 10 US Dollar steigt

Mit dem Überspringen der 3 US Dollar-Grenze klettert XRP wieder in Richtung seines Allzeithochs. Die laut Marktkapitalisierung drittgrösste Kryptowährung der Welt hat aufgrund der Streitigkeiten mit der SEC die letzten Bullenruns alle verpasst – niemand war sicher, wie der Kampf gegen die US Börsenaufsicht ausgehen wird. Nun weiss man: Gary Gensler, der krypto-kritische Vorsitzende der SEC, ist weg, statt ihm sitzt Paul Atkins am Ruder, ein bekennender Krypto-Fan. Auch Donald Trump, der seit 20. Januar offiziell 47. Präsident der USA ist, ist bekennender Krypto-Fan und hat mehrmals angekündigt, er werde die Regulierungen zurückschrauben und eine Bitcoin Reserve aufbauen.

Nicht nur Bitcoin hat von Donald Trumps Wahlsieg profitiert, sondern der gesamte Kryptomarkt – unter anderem auch XRP. Auch wenn XRP in den letzten Tagen etwas gestrauchelt ist, so liegt die Kryptowährung wieder deutlich über 3 US Dollar – nun sind auch Krypto Wale gekommen und haben ordentlich zugeschlagen. Es kam zu intensiven Verkäufen sowie zu rekordverdächtigen Akkumulationen. Ali Martinez, ein Beobachter der Branche und Chart-Experte, hat auf X folgendes gepostet: „Wale haben in den letzten 48 Stunden rund 1 Milliarde $XRP gekauft!“

Was kann das bedeuten? In seiner Analyse hat Martinez den möglichen Anstieg von 10 US Dollar prognostiziert – er ist überzeugt, XRP werde in Kürze durch die Decke gehen. Das deshalb, weil es im Chart ein fächerartiges Muster gibt, das oft eine bevorstehende Kursbewegung einläutet. Am 9. Januar identifizierte Martinez zwei entscheidende Einstiegspunkte: So liegt die Unterstützung bei 2,05 US Dollar und der potenzielle Ausbruch liegt bei 2,50 US Dollar. Die beiden Kursmarken wurden bereits überschritten.

Was das für das Ziel bedeutet? „Unabhängig von Ihrem Einstieg bleibt das Ziel 10 US Dollar“, so Martinez. Die derzeitigen Marktbedingungen würden den prognostizierten Anstieg auch begünstigen. Einerseits gibt es die Akkumulation durch die Krypto Wale, andererseits wurden von Ripple Stable Coins eingeführt, die das Vertrauen in XRP gestärkt haben – dadurch ist auch die Nachfrage gestiegen.

Bis zum Sommer ist ein Preis von 5 US Dollar möglich

Steigt der Preis weiter, dann ist eine Ausbruchsrallye so gut wie fix. Aufgrund der Tatsache, dass Ripple eine Marktdurchdringung gelingt und vor allem im Bereich der grenzüberschreitenden Transaktionen immer wichtiger wird, sind die Zukunftsaussichten durchaus positiv.

Doch wie hoch steigt der Preis am Ende wirklich? Was ist realistisch und was ist reine Träumerei? Tatsächlich könnte der Preis bis zum Sommer 2025 auf 5 US Dollar gehen; gegen Ende des Jahres sogar bei 11 US Dollar liegen.

Aber nicht nur XRP könnte im Jahr 2025 für Aufsehen sorgen – FLOCK, der Token der Plattform Flockerz, steht in den Startlöchern. Der Vorverkauf endet in den kommenden Stunden, dann wird FLOCK offiziell auf Kryptobörsen zu finden sind. Folgt dann die Preisexplosion des neuen Meme Coins?

Hier geht es zur Homepage von Flockerz

FLOCK: Das Potenzial dieses Meme Coins ist enorm

Flockerz ist ein völlig neues Projekt, das sich seit dem September 2024 im Vorverkauf befindet und diesen in den kommenden Stunden beenden wird. Von September bis Ende Januar sind über 13 Millionen US Dollar zusammengekommen – die Erwartungen wurden erfüllt. Zudem ist die Summe ein klarer Beweis, dass das Interesse gegeben ist – die Investoren sind überzeugt, dass Flockerz durchaus gute Chancen hat, sich am Markt durchsetzen zu können. Doch warum glauben die Investoren an die Zukunft des Projekts, das tatsächlich noch in den Kinderschuhen steckt?

Die Besonderheit an Flockerz: Es gibt einen zu 100 Prozent community-zentrierten Ansatz. Flockerz will sich so von der bereits sehr starken Konkurrenz absetzen und damit ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Des Weiteren gibt es den Plan, dass der Kryptomarkt nachhaltig verändert wird.

Während bei fast allen anderen Meme Projekten nämlich die Entscheidung nur von einer Person oder nur einem kleinen Kreis getroffen wird, hat bei Flockerz aber die Community, die sich aus Investoren zusammensetzt, das Sagen. Hier dreht sich alles um Flocktopia. Die Investoren des Projekts nehmen an diversen Abstimmungen teil und geben somit den Weg vor, wie es mit Flockerz in Zukunft weitergehen soll. Die Community soll wachsen und stärker werden – und dass das auch gelingt, wurde der Vote to Earn-Mechanismus eingeführt. Das hat den Vorteil, dass die Anleger nach Abstimmung FLOCK gutgeschrieben bekommen.

Des Weiteren können die FLOCK Token auch gestaked werden. So will man verhindern, dass nach dem Listing auf einer Kryptobörse der Ausverkauf stattfindet.

Wer also überzeugt ist und plant, in das neue Projekt Flockerz zu investieren, der sollte unbedingt die offizielle Plattform aufrufen und direkt über die Entwickler die Token beziehen. Noch läuft der Presale. Jedoch endet dieser in den nächsten Stunden. Ein offizielles Listing auf einer Kryptobörse wird den Preis nach oben treiben. Somit sollte man schnell sein und zu einem günstigen Preis FLOCK kaufen

Ein Klick noch und dann wird in Flockerz investiert

