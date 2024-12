FDP auf den Spuren Trumps: Man will eine Bitcoin Reserve anlegen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Laut aktuellen Umfragen wird die FDP den Einzug in den Bundestag verpassen. Die FDP weiss: Nun muss sie Themen finden, die noch keiner aufgegriffen hat, um Wähler zu gewinnen – und dabei orientiert man sich an Donald Trump. Schliesslich hat Trump mit der Krypto-Bewegung eine Wählergruppe angesprochen, die am Ende durchaus ihren Teil dazu beigetragen hat, dass Trump mit einem überraschenden Vorsprung das Rennen um das Amt des 47. Präsidenten gewinnen konnte. Was die FDP von Trump übernommen hat? Man will für Deutschland eine Bitcoin Reserve anlegen.

FDP konzentriert sich auf die Krypto-Community, um im Bundestag zu bleiben

Der FDP Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler will im Wahlprogramm den Punkt Bitcoin Reserve für Deutschland haben. Sein Plan: Die Deutsche Bundesbank könnte gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank die Kryptowährung Bitcoin als Währungsreserve einsetzen. Darin sieht Schäffler die Chance für Deutschland, eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen.

Aber nicht nur der bislang stets krypto-freundliche Schäffler versucht die Krypto-Community anzusprechen. FDP Chef Christian Lindner geht denselben Weg: Er will, dass es in Deutschland einen krypto-freundlichen Kurs gibt; vor allem hat Lindner die Sorge, Deutschland würde bei den technologischen Innovationen den Anschluss an die Spitze verlieren.

Man will also die Krypto-Community für sich gewinnen, damit man a) neue Wähler im Wahlkampf gewinnen kann, die dann am Ende b) dafür sorgen, dass die FDP im Bundestag bleibt. Mit der Positionierung einer Bitcoin Reserve versucht sich die FDP auf ein völlig neues Thema zu setzen, das von den anderen Parteien bislang fast vollständig ignoriert wurde.

Nur die Alternative für Deutschland hat in ihrem Programm die Punkte Selbstverwahrung von Kryptowährungen und eine Regulierungsoffenheit, aber keine Hinweise, dass es eine staatliche Bitcoin Reserve geben soll.

Das Thema Kryptowährungen wird weitgehend von anderen Parteien ignoriert

Tatsächlich sollte das Thema Kryptowährungen nicht völlig ignoriert werden. Auch wenn die deutschen Parteien bislang Bitcoin und Co. aus dem Wahlkampf raushalten, so sollte man sich klar sein, dass dieses Thema durchaus wichtig ist. Vor allem mit Blick auf die USA: Donald Trump, bekennender Krypto-Fan, hat durchaus Pläne, den Kryptomarkt zu stärken und zu stabilisieren – das hätte weltweite Auswirkungen, natürlich auch auf Deutschland.

Auch private Anleger sollten das Thema keinesfalls ignorieren und sich einerseits mit den Chancen, andererseits aber auch den möglichen Risiken auseinandersetzen. Das Jahr 2024 hat gezeigt, dass man hier mit rechtzeitiger Investition richtig hohe Gewinne hätte verbuchen können. Und 2025 könnte es so weitergehen – der Bullenrun ist nicht vorbei, auch wenn der Kryptomarkt in den letzten Tagen etwas abgekühlt ist.

Abseits des Bitcoin haben sich neue Projekte entwickelt

Der Bitcoin mag nicht nur für die FDP interessant sein, wenn es um die Krypto Reserve für Deutschland geht, sondern bildet auch weiterhin das Basis-Investment für private Anleger. Doch durch die Preisexplosion des Bitcoin setzen immer mehr Anleger auf kleinere Projekte. Dazu gehören unter anderem Meme Coins. Diese bleiben gleichermassen spekulativ und attraktiv.

Hier rückt Flockerz in den Mittelpunkt. Flockerz kann sich im Marktsegment der Meme Coins durch das innovative und dezentrale Modell absetzen, das die Community in den Mittelpunkt stellt. Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten, die von zentralen Akteuren dominiert werden, basiert Flockerz auf einer dezentralen autonomen Organisation. Durch diese Struktur ist es möglich, dass die Inhaber von Token dann mitbestimmen können, wohin die Reise geht. Dadurch kann bei Flockerz eine starke und vor allem grosse Community entstehen, die sehr wohl auch einen Einfluss auf den Preis des Token nehmen wird.

Flockerz punktet mit dem Vote To Earn-Konzept

Das Highlight und die zentrale Facette des Projekts ist das Vote to Earn-System. Die Besitzer von FLOCK Token können sodann an Abstimmungen teilnehmen und werden dafür mit Token belohnt. Durch dieses Modell wird die Interaktion innerhalb der Community gesteigert und fördert auch das langfristige Engagement. Flockerz bietet hier eine Lösung für eines der grössten Probleme klassischer Meme Coin Projekte: die mangelnde Dezentralität. Während viele Meme Coins von wenigen Akteuren kontrolliert werden, stellt Flockerz sicher, dass alle Investoren eine Stimme haben.

Noch befindet sich Flockerz im Presale, sodass hier möglichen Investoren und Anlegern die Chance geboten wird, frühzeitig in das Projekt einzusteigen. Um zu investieren, muss der Anleger direkt die Homepage aufrufen – es gibt noch keine Token auf einer Kryptobörse. Wenn jedoch FLOCK gelistet wird, so die Experten, könnte der Preis dann in weiterer Folge um das 20-Fache steigen.

Wer FLOCK kaufen will, braucht bereits Kryptowährungen. Akzeptiert werden etablierte Kryptowährungen wie Ethereum, Binance Coin oder Tether. Einfach die Website besuchen, das kompatible Wallet verbinden und dann den Token Swap durchführen.

