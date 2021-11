Fake Krypto-Lieferdienst: CryptoEats prellt Investoren um eine halbe Million US-Dollar

• Fake Essens-Lieferdienst bringt Investoren um 500'000 US-Dollar• Influencer machten Werbung für die App des angeblichen Lieferdienstes CryptoEats• Pressemitteilung hätte Misstrauen wecken sollen

Essens-Lieferdienst CryptoEats stellt sich als Betrug heraus

Dem gefälschten Essens-Lieferdienst CryptoEats ist es gelungen, zahlreiche Investoren um ihr Geld zu bringen. Eine nicht existierende Person launchte einen Coin für ein nicht existierendes Unternehmen, wie t3n berichtet. Angeblich wollte der Lieferdienst CryptoEats den etablierten Lieferdiensten Deliveroo und Uber Eats Konkurrenz machen und dafür einen Coin als Anlagegut bereitstellen, erklärt t3n. Als Zahlungsmittel für Essensbestellungen sollten angeblich Kryptowährungen akzeptiert werden. Insgesamt konnten die Altcoin-Betrüger ihre Opfer um ganze 500'000 US-Dollar bringen.

Influencer machten Werbung für den vermeintlichen Lieferdienst

Glaubhaft wurde der Betrug vor allem durch die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, die das angebliche Startup erhalten hat. So berichteten einige britische TikToker wie zum Beispiel der Fitness-Influencer Harrison Sullivan, online bekannt als Hstikkytokky, über das vermeintliche Unternehmen, wie VICE berichtet. "In einer Woche, in einem Monat, in zwei Monaten könnte dieses Unternehmen die grösste Essenslieferungs-App in Grossbritannien sein, und es ist noch nicht an der Börse notiert.", soll Sullivan laut VICE über das Betrüger-Startup gesagt haben. Doch nicht nur Sullivan ist auf den Betrug hereingefallen, auch der Rapper Bouncer und der DJ Charlie Sloth warben online für den Fake-Lieferdienst. Die Betrüger stellten ausserdem Menschen an, die Hüte, Hemden und Taschen mit dem Schriftzug "CryptoEats" trugen und veranstalteten eine Party in London. "Omg CryptoEats Coin entpuppt sich als grosser Betrug. Sie haben mich dafür bezahlt, ein Promo-Vid für ihre Food-App zu machen & NICHT COIN. Wurde zu ihrem Event eingeladen, sie hatten alle Lieferräder draussen ... das ist widerliches Verhalten, dass die Leute wirklich andere um ihr [sic] hart verdientes Geld betrügen.", postete Bouncer in seiner Instagram-Story nachdem der Betrug aufgeflogen ist, berichtet Vice.

Pressemitteilung berichtet über eine angebliche Serie-A-Finanzierung

In einer Pressemitteilung gab das betrügerische Startup an, in einer Serie-A-Finanzierung angeblich ganze acht Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben. "Crypto Eats ist der erste echte Schritt, der es den Menschen [sic] ermöglicht, Kryptowährung als Zahlungsmittel für Gegenstände in der realen Welt zu verwenden.", hiess es laut VICE in der Pressemitteilung, die über den Dienst GlobeNewswire veröffentlicht wurde. Weiter hiesst es in der Mitteilung, dass der Gründer angeblich eine Partnerschaft mit Nando's und McDonalds eingegangen sei und eine Reihe an Lieferfahrern eingestellt habe. Wie t3n erklärt, hätte man den Betrug jedoch erahnen können. Denn die Pressemitteilung, die höchstwahrscheinlich mit einem automatischen Übersetzer erstellt wurde, war voller Fehler und hätte bei den Lesenden eher Misstrauen wecken müssen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.ch