Ex-SEC-Mitarbeiter warnt Krypto-Anleger: "Sofort raus aus Krypto-Plattformen"

• John Reed Stark warnte Anleger, Krypto-Börsen sofort zu verlassen• Der Verbraucherschutz von Krypto-Unternehmen weise eine tiefe Kluft auf• Objektivität seiner Aussagen könnte zweifelhaft sein

Dass die SEC in den vergangenen Wochen und Monaten vermehrt gegen den Kryptomarkt vorgeht, ist kein Geheimnis. So reichte die Börsenaufsicht zum Beispiel erst in diesem Monat eine Klage gegen die Krypto-Handelsplattform Binance ein und auch bei Coinbase flatterte eine Klage ins Haus. Bereits im Jahr 2022 waren die Durchsetzungsmassnahmen im Krypto-Sektor durch die Behörde deutlich angestiegen. Nun äusserte sich auch ein ehemaliger SEC-Mitarbeiter über den Kryptomarkt.

Auf Twitter wendete sich der ehemalige Leiter des SEC Office of Internet Enforcement, John Reed Stark, an Anleger von Krypto-Plattformen. "Verlassen Sie die Krypto-Plattformen sofort, ich kann es nicht deutlicher sagen", leitete Stark seinen Beitrag ein. Laut seinen Aussagen sei jetzt sicher, dass die Krypto-Handelsplattformen unter einer Belagerung durch die US-Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden stünden und diese gerade erst begonnen habe.

Get out of crypto platforms now, I can't say it any plainer. Having worked as an attorney in the SEC Enforcement Division for almost 20 years (including 11 years as Chief of the SEC Office of Internet Enforcement), I believe that we now know for certain that crypto trading…