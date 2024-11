Ethereum: Analyst rechnet nach Trump-Sieg mit hohem Kursziel - Widerstandsmarke überwunden

• ETH steigt nach Trump-Sieg• Anleger scheinen optimistisch zu sein• Widerstandsmarke überwunden

Nach dem US-Wahlsieg von Donald Trump verzeichnete Ethereum (ETH) einen deutlichen Anstieg und notiert derzeit bei über 3'147 US-Dollar (Stand: 16.11.2024). Der Markt reagiere positiv auf Trumps Wahlsieg, da er - nach wie vor - als krypto-freundlicher Kandidat gilt. Denn: Eine Vielzahl an Anlegern erwarte nun wohl eine erhöhte Volatilität sowie merkliche Aufwärtsbewegungen bei der Kryptowährung Ethereum.

Anzeige

Über 450+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Analysten scheinen optimistisch gestimmt zu sein, was die weitere Entwicklung von Ethereum betrifft, wie Trading View berichtet. So habe Krypto-Experte Inmortal im Rahmen einer Analyse kürzlich darauf hingewiesen, dass ETH vor einem bedeutenden Ausbruch stünde, sofern die Widerstandsmarke, welche den Preis bereits seit Anfang August in Schach gehalten hatte, erfolgreich durchbrochen werde.

Diese Widerstandsmarke bei 2'750 US-Dollar konnte die Kryptowährung zuletzt überschreiten, was wiederum als Signal für einen sowohl möglichen als auch stärkeren Aufwärtstrend angesehen würde, wie Inmortal in seiner Analyse laut Trading View festhalte.

Entscheidende technische Marke

Laut Inmortal bestünde wohl Hoffnung auf eine baldige Rally: Ein Durchbruch und anschliessender Retest der 2'750 US-Dollar-Widerstandsebene könnte eine positive Marktstimmung bestätigen und darauf hindeuten, dass ETH die Kontrolle über die Aufwärtsbewegung zurückgewinnt. Anleger dürften den Markt weiter genau beobachten, denn die nächste Kursbewegung könnte entscheidend für die Ethereum-Performance in den kommenden Monaten sein. Ein erfolgreiches Halten oberhalb des 200-Tage-EMA könnte laut Inmortal der Beginn einer längerfristigen Erholung sein, die den Preis in Richtung von 3'400 US-Dollar treiben könnte. Ob sich Ethereum tatsächlich auf diese Weise entwickeln wird, bleibt wohl abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch