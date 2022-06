Erstmals in der Schweiz: RealUnit-Aktien können jetzt auch als Token auf der Ethereum-Blockchain gehandelt werden

• RealUnit bietet auf eigener Website Aktien in digitaler Token-Form an• Weiterhin RealUnit-Inhaberaktien an der Schweizer Börse handelbar• Aktientoken in einigen Ländern schon weiter verbreitet - eine neuer Mega-Trend?

RealUnit ist ein Schweizer Vermögensverwalter, der insgesamt eher konservativ investiert und seinen Anlegern nach eigener Aussage "Kapitalschutz" sowie den "langfristigen Erhalt der realen Kaufkraft" garantieren will. Das Unternehmen meidet folglich hochspekulative Anlagen wie Derivate oder Kryptowährungen und investiert hauptsächlich in defensive Schweizer Aktien sowie Edelmetalle. Umso interessanter ist es deshalb, dass RealUnit die erste heimische Aktiengesellschaft ist, die eigene Aktien nun in Token-Form anbietet.

RealUnit-Aktien als Token seit Kapitalerhöhung

Wie "SchweizerAktien" berichtet, kündigte die RealUnit AG bereits beim IPO an, neben dem üblichen Handel der Inhaberaktien an der Schweizer Börse ebenfalls den direkten Handel von Aktien in Token-Form auf der Homepage anbieten zu wollen. Im Rahmen der dritten Kapitalerhöhung, bei der knapp sechs Millionen neue RealUnit-Aktien gezeichnet wurden, lässt die Schweizer Vermögensverwaltung Worten Taten folgen: Die Aktionäre hatten die Wahl, ob sie ihre Wertpapiere traditionell als Inhaberaktien in ihrem Bankdepot oder aber lieber neu als digitale Aktien in Form von Token erhalten wollen.

Dani Stüssi, CEO der RealUnit, bewertet den Erfolg des Pilotprojekts durchaus positiv: "Während sich die Mehrheit der Personen zwar noch für das börsenkotierte Inhaberpapier entschieden hat, erhielt der Aktientoken bereits einen vielversprechenden Zuspruch aus dem Publikum. Wir freuen uns zudem, als erste börsenkotierte Gesellschaft der Schweiz den automatisierten Erwerb unserer Aktientoken über unsere Webseite anbieten zu können", zitiert ihn "SchweizerAktien". Tatsächlich gibt es seit mehreren Tagen auf der unternehmenseigenen Homepage die Möglichkeit, die digitalen RealUnit-Aktien, die auf der Ethereum-Blockchain abgespeichert sind, zu handeln. Über die Plattform der Aktionariat AG können die Aktientoken anschliessend übertragen werden. Weiterhin soll aber der klassische Handel der RealUnit-Inhaberaktien bei der BX Schweiz bestehen bleiben.

Aktientoken - der Kapitalmarkt von morgen?

An ausländischen Kapitalmärkten gibt es schon seit 2020 die Möglichkeit, einzelne Aktien in Form von digitalen Token zu erwerben. Die Aktien-Token sind dabei nicht fungible (nicht austauschbare) ausserbörsliche Derivate, die den Kurs einer Aktie nachverfolgen. Ein Vorteil der Aktien-Token liegt darin, dass sie nicht zwangsläufig eine ganze Aktie abbilden müssen, sie können auch beispielsweise ein Hundertstel einer Aktie repräsentieren.

Der wohl grösste Nachteil dieses neuartigen Finanzprodukts liegt darin, dass ein Aktien-Token keinerlei Aktionärsrechte wie Dividendenanspruch, Bezugsrechte oder Umwandlungsansprüche mit sich bringt. Ebenfalls ist man als Inhaber eines Aktien-Tokens bei der Hauptversammlung nicht stimmberechtigt. Zudem müssen bei den grossen Krypto-Börsen wie Coinbase oder Binance die Aktien-Token stets mit Krypto-Geld bezahlt werden. Darüber hinaus nahm in den vergangenen Monaten der regulatorische Druck auf Aktientoken erheblich zu, besondere Kritik vonseiten der Finanzbehörden erfährt der Mangel an Handelsgesetzen.

Bislang erfolgte denn auch noch nicht der grosse Durchbruch der Aktien-Token, vielmehr verläuft die Entwicklung äusserst schleppend. Es wird nicht zuletzt auch von der weiteren Entwicklung von Bitcoin, Ether und Co. abhängen, ob Aktientoken tatsächlich in Zukunft ein gewöhnlicher Bestandteil des internationalen Kapitalmarkts werden. Redaktion finanzen.ch