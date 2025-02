Eric Trump über Krypto: Warum er Ethereum als Investment empfiehlt

• Eric Trump empfiehlt öffentlich den Kauf von Ethereum• World Liberty Financial stockte ETH-Bestände auf• Spekulationen über mögliche Marktmanipulationen?

Eric Trumps öffentliche Empfehlung und ihre Hintergründe

Eric Trump äusserte sich Anfang Februar 2025 auf der Plattform X (ehemals Twitter) optimistisch über Ethereum und riet dazu, die Kryptowährung ins Portfolio aufzunehmen.

In my opinion, it’s a great time to add $ETH. - Eric Trump (@EricTrump) February 3, 2025

Seine Empfehlung kam zu einem Zeitpunkt, als Ethereum nach einer mehrwöchigen Korrektur auf ein Tief von 2.368 US-Dollar gefallen war. Die politische und wirtschaftliche Grosswetterlage spielte beim anschliessenden Kursanstieg ebenfalls eine Rolle. Nachdem Präsident Donald Trump angekündigt hatte, geplante Zölle auf Kanada und Mexiko vorerst auszusetzen, reagierten die Märkte mit einer Erholungsbewegung. Ethereum profitierte zusätzlich von dieser positiven Stimmung und erlebte eine deutliche Kurssteigerung.

Ethereum-Transaktionen von World Liberty Financial

Parallel zu Eric Trumps Äusserungen wurden auffällige Ethereum-Transaktionen bekannt. Die DeFi-Plattform World Liberty Financial (WLF), die in Verbindung mit der Trump-Familie steht, kaufte grosse Mengen an Ethereum.

On-Chain-Daten zeigen, dass WLF nahezu ihren gesamten ETH-Bestand an die Verwahrungsplattform von Coinbase transferierte. In diesem Zusammenhang wurden laut CryptoSlate fast 20'000 Lido Staked Ether (stETH) in reguläres Ether (ETH) umgewandelt. Eine weitere Investition in Höhe von 5 Millionen US-Dollar folgte, wobei 1.826 ETH zu einem Kurs von etwa 2'738 US-Dollar je Coin erworben wurden. Die zeitliche Nähe dieser Transaktionen zu Eric Trumps öffentlicher Empfehlung wirft Fragen auf. Ob es sich um eine zufällige Korrelation oder eine gezielte Strategie handelt, bleibt unklar.

Reaktion der Märkte auf die Kaufempfehlung

Nach der Empfehlung setzte Ethereum zu einer deutlichen Erholung an. Innerhalb weniger Stunden stieg der Kurs von seinem Tief bei 2'368 US-Dollar auf mehr als 2'900 US-Dollar, bevor er sich bei etwa 2'806 US-Dollar stabilisierte. Yahoo Finance wertete diesen Preisanstieg als Reaktion auf die verstärkte mediale Aufmerksamkeit, die Ethereum nach Eric Trumps Äusserungen erhielt. In der Vergangenheit haben prominente Stimmen wiederholt starke Marktbewegungen ausgelöst. Besonders im Krypto-Sektor können Aussagen von einflussreichen Persönlichkeiten kurzfristige Preisschwankungen verstärken.

Diskussion über mögliche Marktmanipulation

Die zeitliche Nähe zwischen der Empfehlung von Eric Trump und den umfangreichen Ethereum-Käufen von WLF hat Spekulationen über mögliche Marktmanipulationen ausgelöst. Sollte sich herausstellen, dass Insider-Wissen eine Rolle spielte, könnten regulatorische Konsequenzen folgen. Die US-Börsenaufsicht SEC hat in den letzten Jahren ihre Massnahmen gegen mögliche Kursmanipulationen im Krypto-Sektor verschärft.

