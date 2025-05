Devisen: US-Dollar bleibt volatil - Trumps "Zollhammer" hallt nach

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Zürich (awp) - Der wichtigste Impulsgeber am Devisenmarkt war zu Wochenauftakt US-Präsident Donald Trump und seine Zollpolitik. Der am Freitag ausgesprochene - und inzwischen wieder vorübergehend zurückgenommene - "Zollhammer" gegen die EU wirkte am Montag noch nach.

Das Währungspaar Euro/Dollar etwa wird aktuell zu 1,1381 gehandelt. Das ist zwar etwas weniger als am Morgen (1,1407), aber deutlich höher als am Freitagnachmittag (1,1337).

Der US-Präsident hatte zuletzt wieder auf sei "übliche" Verhandlungsstrategie gesetzt: Erst verhängte er zusätzliche Einfuhrgebühren in Höhe von 50 Prozent auf Importe aus der EU, um diese schon bald darauf wieder um einen Monat zu verschieben. Wie üblich: Mit Maximalforderungen versucht Trump die Gegenseite zu verunsichern.

Zum Franken hat der Greenback kurzzeitige Gewinne ebenfalls wieder verloren und wird aktuell zu 0,8208 Franken gehandelt. Noch am Mittag ging der Dollar zu 0,8220 um. Das ist etwa gleich viel wie am späten Freitagnachmittag. Derweil hat sich der Kurs des Euro zum Franken in dieser Zeit kaum verändert. Das Euro/Franken-Paar kostet derzeit 0,9342.

awp-robot/ra