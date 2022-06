Crypto-Valley in Zug hat Zuwachs bekommen: Binance will in der Schweiz durchstarten

• Binance gründet Niederlassung in Zug• In Gesprächen über Start in der Schweiz• Binance treibt Expansion weiter voran

Zuzug im Crypto-Valley

Der heimische Kanton Zug entwickelt sich spätestens seit Bitcoin 2016, als Zahlungsmittel für ausgewählte Dienstleistungen akzeptiert werden sollten, zu einem Magneten für Krypto-Unternehmen und erlangte vielerorts als Crypto-Valley Bekanntheit. Inzwischen erstreckt sich das sogenannte Crypto-Valley jedoch über die ganze Schweiz.

Wie die Luzerner Zeitung Anfang des Jahres unter Berufung auf eine Auswertung der Zuger Risikokapitalfirma Crypto Valley Venture Capital berichtete, zählte das Schweizer Crypto-Valley zu diesem Zeitpunkt erstmals über 1'000 Firmen mit insgesamt rund 6'000 Beschäftigten. Die Unternehmen aus dem Crypto-Valley erreichten laut dem aktuellen "CV VC Top 50 Report" zusammen eine Bewertung von 611,8 Milliarden Dollar.

Obwohl sich das Crypto-Valley inzwischen weit über Zug hinaus erstreckt, bleibt der Kanton das Zentrum für Unternehmen aus dem Krypto-Bereich. Von den über 1'000 Unternehmen seien 528 in Zug, 204 in Zürich, 69 in Genf, 50 im Tessin und 85 in Liechtenstein angesiedelt gewesen - und nun bekam der Kanton weiteren Zuwachs.

Binance gründet Ableger in der Schweiz

Die weltweit grösste Kryptobörse Binance hat eine Niederlassung in Zug gegründet, berichtet die Handelszeitung. Die Binance Switzerland Exchange AG wolle, wie aus dem Handelsregister zu entnehmen sei, in der Schweiz unter anderem mit digitalen Vermögenswerten handeln.

"Aktuell bereiten wir eine Strategie für den physischen Markteintritt vor, welchen wir mit den nationalen Behörden und Regulatoren besprechen werden", zitiert die Handelszeitung Michael Wild, Managing Director bei Binance in der DACH-Region. Trotz den laut Wild "hervorragenden Voraussetzungen" für Binance im Kanton Zug werde das Schweizer Büro der Kryptobörse allerdings wohl nicht dort entstehen. "Wir werden voraussichtlich im Kanton Zürich ein Büro eröffnen und Mitarbeitende anstellen", so Wild.

Dass Binance in die Schweiz kommt, hatte sich bereits abgezeichnet. Wie BTC-Echo zuvor berichtet hatte, habe Wild gegenüber dem Portal erklärt, dass man "bereits Büros, wie etwa in Paris und Amsterdam" habe und "Wien und andere Städte" bald folgen würden - und sich auch zu Binance‘ Plänen für die Schweiz geäussert.

Expansion in Europa schreitet voran

Binance, das seine Wurzeln in China hat, hat schon in anderen europäischen Ländern Niederlassungen gegründet, so zum Beispiel in Österreich. Vor einigen Wochen erhielt die Kryptobörse dann in Frankreich eine Zulassung. Damit könnte Frankreich für Binance zum Headquarter in Europa werden. In Deutschland bemühe man sich derweil um eine Krypto-Verwahrlizenz, mit der es dem Unternehmen erlaubt wäre, Digitalwährungen aufzubewahren und zu handeln. Zuletzt hatte die Kryptobörse einige Rückschläge einstecken müssen: Seit vergangenem Jahr können von deutschen Kunden keine Futures mehr bei Binance Deutschland gehandelt werden und der Handel mit Krypto-Hebeltrading-Produkten wurde gestoppt. Auch Kunden aus Italien und den Niederlanden waren von den Einschränkungen betroffen.

