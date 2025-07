Bitcoin setzt Rekordjagd fort - Kurs überspringt 118.000-Dollar-Marke (AF)

Anzeige

(Ausführliche Fassung)

NEW YORK (awp international) - Der Bitcoin setzt seine Rekordjagd mit rasantem Tempo fort. Am Freitag stieg der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp im frühen Handel bis auf 118.426 US-Dollar und übersprang damit die nächste Tausender-Marke innerhalb weniger Stunden.

Am Donnerstag hatte der Bitcoin im späten Handel noch weniger als 114.000 Dollar gekostet. Im Wochenverlauf legte der Bitcoin um rund 10.000 Dollar oder etwas mehr als acht Prozent zu und knüpfte damit an seinen Höhenflug seit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten im November 2024 an.

Seit diesem Zeitpunkt kletterte die Bitcoin-Notierung um rund drei Viertel nach oben. Trump gilt als Förderer von Kryptowährungen. Der Bitcoin dominiert diesen Markt. Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt inzwischen bei knapp 2,4 Billionen Dollar - das sind laut einer Aufstellung von CoinMarketCap.com rund 64 Prozent des gesamten Markts.

Die Hoffnung auf weitere Entspannungssignale im schwelenden Handelsstreit, die Zuflüsse in börsengehandelte Bitcoin-Fonds (Exchange Traded Funds) und ein kryptofreundliches regulatorisches Umfeld in den Vereinigten Staaten sorgten für eine Goldgräberstimmung am Markt, schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research./zb/stk