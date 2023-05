Bitcoin Ordinals: Was hinter den Bitcoin NFTs steckt und wie sie sich von Ethereum-basierten NFTs abheben

• Inscriptions-Technologie auf der Bitcoin-Blockchain• Explosionsartiger Anstieg von Bitcoin-Transaktionen• Bitcoin-Ordinale direkt auf der Blockchain festgeschrieben

Die nicht-fungiblen Token auf Ethereum-Blockchain sind vielen vertraut. Der Begriff "nicht-fungibel" steht dabei für einzigartige Eigenschaften an einem Gegenstand. Diese können entweder physisch oder digital sein. Gerade die überall voranschreitende Digitalisierung macht es zwingend erforderlich, sein Eigentum nachzuweisen oder abzubilden. Gesichert ist das Eigentum durch die Ethereum-Blockchain.

Erst seit diesem Jahr können sogenannte Bitcoin-Ordinals, basierend auf der sogenannten ­Inscriptions-Technologie im Bitcoin-Hauptnetzwerk gespeichert werden. Mithilfe der von Casey Rodarmor entwickelten Ordinal-Theorie lassen sich Satoshis (kleinste Ureinheit eines Bitcoin) über eine Seriennummer identifizieren, nachvollziehbar machen und übertragen, wie CoinDesk schreibt. Damit kann jeder Satoshi durch eine Bitcoin-Transaktion mit Bildern, Texten oder Videos versehen werden. Dieser Vorgang wird als Inscription bezeichnet. Bitcoin-Ordinals können auf der Bitcoin-Blockchain geschrieben werden und ähneln somit "normalen" NFTs, die als Token etwa auf der Ethereum-Blockchain gespeichert sind. Geminte Transaktionen werden dann dauerhaft Teil der Bitcoin-Blockchain und können mithilfe Ordinal-fähiger Bitcoin-Wallets und Online-Ordinal-Viewer ausgelesen werden.

Ein massiver Anstieg von Bitcoin-Transkationen in diesem Jahr könnte auf dies textbasierter Inschriften (Inscriptions) zurückzuführen sein, wie Rafael Schultze-Kraft, Mitbegründer und CTO von Glassnode auf Twitter hervorhebt.

