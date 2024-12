Bitcoin knackt die 100.000 US Dollar: Wie geht es jetzt weiter? 

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kurze Zeit sah es so aus, als würde der Bitcoin den Sprung über die 100.000 US Dollar-Hürde doch nicht so schnell schaffen. Aber die Bullen haben nur eine kurze Pause genommen, sozusagen Anlauf, und dann den Bitcoin über die magische Hürde katapultiert. Das neue Allzeithoch: über 103.600 US Dollar. Aber wie geht es jetzt weiter? Die seit Jahren prophezeite Prognose, der Bitcoin werde einmal über 100.000 US Dollar wert sein, hat sich nun erfüllt. Sollte man sich jetzt mit einem neuen Ziel, etwa der 1 Millionen US Dollar-Grenze befassen?

Die Bullen haben den Kampf gewonnen

Seit Jahren haben sie auf diesen einen Moment gewartet: Überzeugte Bitcoin Anleger und Fans, die schon von der 100.000 US Dollar-Grenze gesprochen haben, als der Bitcoin noch weit unter 10.000 US Dollar lag. In den frühen Morgenstunden des 5. Dezember 2024 ist es der Mutter aller Kryptowährungen endlich gelungen, sechsstellig zu werden.

Doch der Kampf, auf über 100.000 US Dollar zu kommen, war nicht so einfach für den Bitcoin: Noch kurz davor gab es die Kämpfe gegen die Bären, die durchaus den Bitcoin mehrmals von der 100.000 US Dollar-Grenze weggeschoben haben.Die Verkäufer haben den Preis sogar kurzzeitig unter 95.000 US Dollar gedrückt. Aber am Ende gab man sich den Kaufdruck geschlagen – es war sozusagen ein Anlauf, um dann die 100.000 US Dollar-Hürde überspringen zu können.

Auch Altcoins sind nach oben geklettert

Der Anstieg ging zuerst auf 99.181 US Dollar. Danach folgte der zweite fulminante Sprung auf über 103.600 US Dollar. Das Momentum haben auch die Altcoins gespürt. Ethereum stieg auf über 3.900 US Dollar und konnte somit in den letzten 7 Tagen ein Plus von über 9 Prozent verzeichnen. Der Jahreshöchststand von knapp 4.100 US Dollar wurde zwar noch nicht erreicht, ist aber in Reichweite. Tatsächlich könnte auch Ethereum noch im Jahr 2024 ein neues Allzeithoch aufstellen und auf 5.000 US Dollar klettern.

Ripple befindet sich ebenfalls auf einem Höhenflug: In den letzten 7 Tagen stieg die Kryptowährung um mehr als 50 Prozent und liefert sich mit Tether das Duell um Platz 3 im Ranking der Top Kryptowährungen laut Marktkapitalisierung. Der Binance Coin stieg um 11,5 Prozent und Cardano um mehr als 13 Prozent.

125.000 US Dollar bis Silvester?

Wohin wird der Bitcoin bis Ende des Jahres steigen? Laut den ersten Prognosen könnte der Preis bis Silvester auf 125.000 US Dollar klettern. “Wenn dir Bitcoin bei $100.000 gefällt, wirst du ihn bei $1 Million lieben”, so Anthony Pompliano auf X. Er ist einer der Top Bitcoin Experten, dem über 1,6 Millionen Menschen folgen.

Pompliano ist überzeugt: Da der Bitcoin nun erstmals über die 100.000 US Dollar Hürde gesprungen ist, sind die Karten neu gemischt. Das nächste grosse Ziel könnte daher tatsächlich die 1 Million US Dollar-Grenze sein. Aber am Ende ist auch die Angst vor der Korrektur vorhanden: Zum aktuellen Zeitpunkt wird der Bitcoin wohl nicht die Kraft haben, über die 1 Million US Dollar zu kommen. Aber vermutlich nach dem nächsten oder übernächsten Halving. Bis dahin wird aber wohl noch die eine oder andere Korrektur folgen.

Wie geht es jetzt weiter?

Am Ende geht es auch bei Bitcoin um Angebot und Nachfrage. Aufgrund der Tatsache, dass es am Markt immer weniger Bitcoin gibt, steigt der Preis automatisch. Denn die Nachfrage ist ungebrochen. Schon jetzt sind auf den Kryptobörsen neue Tiefststände erreicht worden – das heisst, die Anzahl der Coins sinkt und sinkt. Das weiss auch Vijay Boyapati. Er ist einer der Top Bitcoin Experten und weiss, dass viele Anleger, die die 100.000 US Dollar als magische Zahl hatten, nun ausgestiegen sind. “Das Angebot ist jetzt sehr gering. Jeder, der 100k als „magische Zahl“ hatte, ist ausgestiegen. Die Bewegung nach oben wird schnell und heftig sein.” Er ist überzeugt, dass es tägliche Kurssprünge von 10.000 US Dollar geben kann.

Auch Jamis Lavish, ein zertifizierter Finanz-Analyst ist überzeugt, dass der Preis nach oben rast und siebenstellig werden könnte. Das mit folgender Berechnung: Aktuell entspricht Bitcoin 0,2 Prozent der weltweiten Vermögenswerte. Erreicht Bitcoin hier die 1 Prozent, dann handelt es sich bei Bitcoin um ein 9 Billionen US Dollar Asset, das einen Wert von rund 450.000 US Dollar hat. Steigt der Bitcoin auf 3 Prozent, dann hat er einen Wert von rund 1,3 Millionen US Dollar.

Larry Fink, der Boss von BlackRock, glaubt nicht, dass der Bitcoin im unteren Millionen-Bereich bleibt. “Bitcoin wird so gross werden wie der US-Immobilienmarkt”, ist er überzeugt. Schätzt man einen Anstieg auf 100 Billionen US Dollar bis zum Jahr 2040, so könnte der Kurs des Bitcoin bei 5 Millionen US Dollar liegen.

Auch Meme Coins sind gefragt

Doch nicht nur der Bitcoin hat in letzter Zeit für Aufsehen gesorgt. Auch die Meme Coins konnten satte Preissteigerungen verbuchen. So etwa der Dogecoin, die liebste Kryptowährung von Elon Musk. In den letzten 30 Tagen stieg der Preis um über 110 Prozent, in den letzten 7 Tagen um 7 Prozent. Derzeit liegt der Dogecoin aber noch 40 Prozent unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Hier ist also noch Luft nach oben.

So auch bei Shiba Inu. Auch wenn der Preis in den letzten 30 Tagen um 60 Prozent gestiegen ist, befindet sich der Meme Coin noch immer 65 Prozent unter dem 2021 aufgestellten Allzeithoch.

Crypto All Stars könnte hier für einen neuen Schub sorgen und die etablierten Meme Coins wieder in Richtung Allzeithoch oder sogar darüber hinaus katapultieren. Aber was ist Crypto All Stars?

Die Homepage von Crypto All Stars

Investoren sind weiter begeistert: ICO explodiert

Mit Crypto All Stars befindet sich ein Projekt im Initial Coin Offering – ICO -, das durchaus Potential hat, für nachhaltige Änderungen am Kryptomarkt zu sorgen. Aufgrund der Tatsache, dass seit geraumer Zeit das Interesse an Meme Coins so gross wie noch nie ist, profitiert Crypto All Stars enorm. Denn hier geht es darum, auf einer Plattform Meme Coins zu staken – ganz egal, auf welcher Blockchain sie laufen. Dafür bekommen die Anleger dann Rendite in Form der STARS Token.

Aktuell gibt es die STARS Token nur im Vorverkauf. Das heisst, wer die Token kaufen will, muss direkt auf die Homepage des Projekts und hier eine Verbindung mit einer kompatiblen Wallet herstellen. Experten gehen davon aus, dass nach dem Ende des Presales der Token auf eine Kryptobörse kommt und dann der Preis um das Vielfache steigen wird.

Wer also von dem Projekt überzeugt ist und zu einem günstigen Preis einsteigen will, sollte jetzt noch investieren.

