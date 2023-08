Bitcoin Halving dürfte Mining-Sektor gefährden: So hoch müsste der Bitcoinkurs steigen, damit Miner profitabel bleiben

• Das nächste Bitcoin Halving findet voraussichtlich am 17. April 2024 statt• Halbierung gefährdet Mining-Sektor• Signal für nächsten Bullenmarkt

Nächstes Bitcoin-Halbierung kommt 2024

Als Bitcoin Halving bezeichnet man einen regelmässigen Vorgang, der einschneidende Auswirkungen auf den Bitcoin-Markt hat. Grund dafür ist, dass Bitcoin durch das Proof of Work-Konsensverfahren abgesichert wird, bei dem neue Bitcoin nur durch die Aufwendung von Energie in Form von Rechenkapazität erzeugt werden. Diese Rechenkapazität wird von den sogenannten Bitcoin-Minern bereitgestellt. Wenn ein Miner erfolgreich einen Block zu der Bitcoin-Blockchain hinzufügt, erhält er als Belohnung einen sogenannten Reward in Form von Bitcoin. Diese Belohnung halbiert sich jedoch bei jedem Halving, wodurch im Laufe der Zeit immer weniger Bitcoin in den Umlauf gelangen. Das nächste Bitcoin Halving steht voraussichtlich am 17. April 2024 an. Bis Ende 2024 soll der Bitcoin - Vorhersagen nach - dann auf einen sechsstelligen Preis ansteigen. Doch für Bitcoin-Miner wird das Erreichen der Marke von 100'000 US-Dollar wohl eher zu einer Notwendigkeit, wenn ihre Geschäfte weiterhin profitabel bleiben sollen, erklärt Cointelegraph.

Riot Platforms will Mining-Kapazität 2024 verdreifachen - Trotzdem nicht profitabel?

In einem Bericht untersucht Seeking Alpha das Bitcoin-Mining anhand einer Analyse des beliebten Miners Riot Platforms. So wird Riot seine Mining-Kapazitäten im Jahr 2024 voraussichtlich verdreifachen, dennoch sehe sich der Bitcoin-Miner durch die Halbierung mit ernsthaften Problemen konfrontiert. Grund dafür ist, dass die Halbierung der Belohnung um 50 Prozent auch die Einnahmequelle der "Bergleute" halbiert. Zwar können börsennotierte Miner wie Riot neue Aktien ausgeben, um den Betrieb zu finanzieren, jedoch würden dadurch bestehende Anteile verwässert, was dazu führen kann, dass der Aktienkurs möglicherweise nicht mithalten kann - selbst dann nicht, wenn die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens aufrechterhalten werden.

Die Aussicht für börsennotierte Bitcoin-Mining-Aktien sei derzeit angesichts mehrerer Faktoren nicht besonders positiv, wie Cointelegraph erklärt. Einige Miner könnten bereits überkauft sein. Dies könnte in Verbindung mit einem möglichen Anstieg von an den Börsen gehandelten Bitcoins die Situation noch verschlimmern. Obwohl Miner im Jahr 2023 besser abschnitten als Bitcoin, könnte ein Zuwachs bei an Börsen gehandelten BTC auf einen Verlust an Dynamik hindeuten. Aus diesem Grund sei ein deutlicher Anstieg des Bitcoin-Preises erforderlich, um sicherzustellen, dass Miner auf dem aktuellen Hash-Rate-Niveau profitabel bleiben können.

Extreme Risiken

"Der nächste Bitcoin-Halbierungszyklus wird den gesamten Bitcoin-Mining-Sektor gefährden. Die Bitcoin-Halbierung im Jahr 2024 wird die branchendurchschnittlichen Gesamtgeschäftskosten pro Bitcoin verdoppeln oder die Einnahmen aus dem Bitcoin-Mining um die Hälfte reduzieren. […] Solange Bitcoin unsere Bitcoin-These nicht übertrifft, sehen wir keine Möglichkeit, wie der Bitcoin-Sektor ungeschoren davonkommen kann. Selbst mit den ehrgeizigen 35 EH/s von Riot legt unser Modell nahe, dass Bitcoin über 98'000 US-Dollar gehandelt werden muss, um die aktuelle Bewertung von Riot (nach der Halbierung) zu rechtfertigen", erklärt Seeking Alpha. Deshalb sei das "HODLen" von Bitcoin-Mining-Unternehmen ohne die zugrunde liegenden Fundamentaldaten äusserst riskant, heisst es in dem Bericht.

Ein Artikel von Matrixport gibt jedoch einen Anlass zur Hoffnung. Diesem nach werde der Bitcoin-Kurs bis zum Jahresende 2023 45'000 US-Dollar und bis Ende 2024 125'000 US-Dollar erreichen können. "Am 22. Juni 2023 erreichte Bitcoin zum ersten Mal seit einem Jahr ein neues Einjahreshoch. Dieses Signal hat in der Vergangenheit das Ende der Bärenmärkte und den Beginn neuer Krypto-Bullenmärkte angezeigt. Frühere Ereignisse ereigneten sich im August 2012, Dezember 2015, Mai 2019 und August 2020, wobei die eigentlichen Bullenmärkte in den Jahren 2013, 2017 und 2021 eintraten", so der Bericht. Das Signal sei bereits viermal ausgelöst worden und in allen Fällen habe sich der Bullenmarkt innerhalb 12 bis 18 Monaten vollständig entfaltet. Orientiere man sich nun an der Geschichte, bestehe eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin bis Ende 2024 einen weiteren massiven Bullenmarkt erleben werde. Mit dieser Prognose ist Matrixport auch nicht allein, wie Cointelegraph berichtet. So sagt auch Standard Chartered für Ende 2024 einen Bitcoin-Kurs von 120'000 US-Dollar hervor.

Wie sich der Bitcoin-Kurs jedoch tatsächlich entwickeln wird und ob damit die Mining-Unternehmen weiterhin profitabel bleiben, bleibt abzuwarten.

