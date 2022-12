Binance-CEO Changpeng Zhao spricht auf der Crypto Finance Conference in St. Moritz

• Crypto Finance Conference findet Anfang 2023 in St. Moritz statt• Veranstalter versprechen nobles aber familiäres Ambiente• Binance-CEO CZ nimmt an Kamingespräch teil

Die 2017 ins Leben gerufene und seitdem jährlich stattfindende Crypto Finance Conference (CfC) lädt auch im kommenden Jahr vom 11. bis 13. Januar erneut handverlesene Meinungsführer und Investoren ins Suvretta House in St. Moritz ein. In privater Umgebung in den Schweizer Alpen werden Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Zentralbanken und Aufsichtsbehörden sowie Investoren und Experten der Digital Assets- und Blockchain-Branche über aktuelle und künftige Entwicklungen der Krypto-Branche sprechen.

Wer die CfC besuchen möchte, muss jedoch tief in die Tasche greifen: Selbst Frühbucher mussten 4'800 Franken berappen, allerdings ist diese Option inzwischen bereits abgelaufen. Wer derzeit einen Platz ergattern möchte, muss schon 5'800 Franken bezahlen, und wer bis zum 06. Januar 2023 zögert, für den kostet ein Platz ganze 7'800 Franken (excl. VAT). In den Augen der Veranstalter liegen die Eintrittspreise damit im Mittelfeld und seien vergleichbar mit anderen Events in dieser Kategorie, berichtet "Inside Paradeplatz". So seien die Preise laut CfC-CEO Nicolo Stöhr in etwa vergleichbar mit jenen von Zahnarzt-Kongressen.

Bei dem Event setzen die Veranstalter auf einen noblen und exklusiven Anstrich. So ist die dreitägige Konferenz bewusst auf maximal 250 internationale UHNWI (Ultra high-net-worth individuals), Family Offices, Fonds und institutionelle Investoren begrenzt, die vom Verwaltungsrat zugelassen werden müssen.

Stöhr wirbt damit, dass man "spannende Leute von grossem Kaliber" zusammenbringe. Er sage allen, vor allem den Rednern, sie sollten "kritisch" sein. Es gehe darum, Neues zu lernen. Zu den Rednern zählen etwa Thomas Moser, Mitglied des erweiterten Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, Anthony Scaramucci, ehemaliger Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses, und Staci Warden, CEO der Algorand Foundation.

Der Star-Redner wird aber sicherlich Changpeng Zhao sein. CZ, dessen Interesse für Kryptowährungen bereits im Jahr 2013 geweckt wurde, brachte am 14. Juli 2017 Binance an den Start und baute das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit zur weltgrössten Kryptobörse auf. Mittlerweile zählt Changpeng Zhao zu den reichsten Menschen der Welt.

Während eines Kamingespräch, das Nicolo Stöhr im Rahmen der CfC moderieren wird, werde sich Changpeng Zhao zu wichtigen Entwicklungen und Trends der Branche äussern, wurde in einer Pressemitteilung angekündigt. Insbesondere soll es dabei um Themen wie Regulierung, Marktbedingungen, Zukunft der Krypto-Industrie sowie die Prioritäten und Pläne von Binance gehen.

Spannend dürften seine Ausführungen auch deshalb werden, weil die Krypto-Branche derzeit von der Insolvenz von FTX, der einst zweitgrössten Kryptobörse, erschüttert wird. CZ gilt dabei als einer der wahrscheinlich grössten Nutzniesser der FTX-Pleite. Weil die FTX-Insolvenz jedoch zu starken Turbulenzen in der gesamten Branche geführt und auch andere Unternehmen in Bedrängnis gebracht hat, beabsichtigt Changpeng Zhao, einen Rettungsfonds für strauchelnde Krypto-Firmen einzurichten.

To reduce further cascading negative effects of FTX, Binance is forming an industry recovery fund, to help projects who are otherwise strong, but in a liquidity crisis. More details to come soon. In the meantime, please contact Binance Labs if you think you qualify. 1/2