Auf dem Weg ins Metaverse: Disney ernennt Polygon zum Partner in seinem Accelerator-Programm

• Disney ernennt Polygon zum Partner in seinem Accelerator-Programm• Polygon einer von sechs Teilnehmern• Disney stösst die Tür zu Web3 weiter auf

"Der Erfolg geht weiter! @0xPolygon wurde zu Disneys prestigeträchtigem Accelerator-Programm eingeladen. Wir sind die einzige Blockchain, die ausgewählt wurde. Das spricht Bände über die Arbeit, die hier geleistet wird, und darüber, wohin wir uns als Unternehmen entwickeln werden" verkündete Polygon-CEO Ryan Watt via Twitter. "Es macht Spass, das Unmögliche zu tun", beendete er seinen Tweet mit einem Disney-Zitat.



