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Trading Signals 09.07.2026 13:45:00

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Donald Trump hat den NATO-Gipfel in Ankara für einen Rundumschlag genutzt. Schon vor Beginn des Treffens setzte er die Waffenruhe mit dem Iran aus und kündigte an, den Handel mit Spanien zu beenden. An den Börsen sorgte der US-Präsident damit für eine kleine Verkaufswelle. Zusätzlich zu den Zweifeln an der Nachhaltigkeit des "KI-Trades" setzt nun ein weiteres Mal die Geopolitik dem Nervenkostüm der Anleger zu.
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Insofern könnte es gut sein, dass die schon seit einigen Wochen zu beobachtende Sektorrotation weiter Fahrt aufnimmt. Während Techwerte aus den Depots flogen, waren defensive Substanzwerte gefragt. Zu dieser Kategorie zählt die Gesundheitsbranche. Auf Sicht von einem Monat steht für den STOXX Europe 600 Healthcare Index ein Kursplus von mehr als Prozent zu Buche. Gegenüber dem breiten europäischen Markt (STOXX Europe 600) schaffte der Sektor damit eine Outperformance von rund drei Prozentpunkten.

Kein Durchkommen - vorerst

Roche tut sich noch etwas schwer, auf dem Karussell der Sektorrotation einen Platz zu finden. Zwar hat der heimische Pharmakonzern im betrachten Zeitraum einen ordentlichen Zugewinn von 4.5 Prozent geschafft. Doch der Large Cap ist zunächst am horizontalen Widerstand im Bereich von 340 Schweizer Franken abgeprallt. Nicht nur der skizzierte Favoritenwechsel spricht dafür, dass Roche den Ausbruch nach oben schafft. Zusätzlich könnte sich bei dem Branchenriesen mit Blick auf den anstehenden Semesterbericht neue Fantasie aufbauen. Roche präsentiert am 23. Juli die Ergebnisse der ersten sechs Monate 2026.

Im ersten Quartal hatte den Baslern der starke Franken zu schaffen gemacht und für einen Umsatzrückgang gesorgt. Währungsbereinigt verbuchte der Konzern aber ein Wachstum von sechs Prozent. CEO Thomas Schinecker bestätigte die Prognose und gab sich an der Zahlenpräsentation optimistisch. "Wir können unsere Wachstumsdynamik in der Zukunft fortsetzen." Einen Rückgang hält der Top-Manager praktisch für ausgeschlossen. Seine Zuversicht beruht auf der Forschungsarbeit im Unternehmen. "Unsere Pipeline hat weitere Fortschritte in Bereichen gemacht, in denen bei Patienten ein erheblicher ungedeckter Bedarf besteht", sagte Schinecker.

Auftritt in London

Beispiel Alzheimer: Roche treibt die klinische Entwicklung von "Trontinemab" voran. Der monoklonale Antikörper soll diese schlimme Krankheit mit möglichst geringen Nebenwirkungen bekämpfen. Nach Ansicht von David Evans, Analyst bei Kepler Cheuvreux, unterschätzt der Markt das Potenzial des innovativen Wirkstoffs. Mit neuen Daten könnte Roche dafür sorgen, dass sich das ändert. Möglicherweise ist es schon in der kommenden Woche so weit. Dann nehmen die Basler an der Alzheimer’s Association International Conference 2026 (AAIC) in London teil. Insgesamt fünf Präsentationen werden sich mit den aktuellen Erkenntnissen zu "Trontinemab" beschäftigen. Evans, der Analyst hat Mitte Juni einen Call mit Roche CFO Alan Hippe durchgeführt, ist bullish. Er erklärt den SMI-Titel zum Favoriten von Kepler Cheuvreux im Pharmasektor. Das Frankfurter Researchhaus taxiert das Kursziel auf 415 Schweizer Franken.

Kurzfristige Long-Chance

Zunächst geht es für Roche darum, den eingangs skizzierten Widerstand zu überwinden. In diesem Fall würden die Chancen auf ein Wiedersehen mit dem Februar erreichten Top von 374.90 Franken steigen. Gerade mit Blick auf die kommenden Wochen ist eine Entwicklung in diese Richtung durchaus möglich. Wer an diese Tradingchance glaubt, kann einen Blick auf den Long Mini-Future werfen. Das Produkt zeigt aktuell einen Hebel von 6.1 und ist mit einem Stop-Loss von 283.0101 Franken versehen. Roche müsste also unter den Support von 290 Franken fallen, damit diese Marke ins Wanken gerät.

Ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Mit Rückschlägen in der Forschungspipeline oder beim laufenden Geschäft könnte Roche den möglichen Anlauf nach oben im Keim ersticken. Ganz zu schweigen von Donald Trump: Der wütende Mann im Weissen Haus hat vor Tiraden gegen den Pharmasektor noch nie zurückgescheut.

Trading Idee Roche
Basiswert Roche
Produktgattung Long Mini-Future
Investmentrichtung Long
Emittent Leonteq
ISIN / Valor CH1504377206 / 150437720
Laufzeit Open End
Stand 09.07.26 09:15 Uhr
Kurs Hebelprodukt 0.546 Franken
Basispreis variabel 279.1026 Franken
Knock-out-Schwelle 283.0101 Franken
Hebel 6.13
Abstand zum Kock-out 14.63%
Stop-Loss 0.30 Franken
Ziel 0.80 Franken (43%)

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