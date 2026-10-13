Take-Two Interactive: Das GTA VI-Fieber steigt

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In der Gaming-Szene grassiert das „GTA-Fieber“. Weltweit können die Fans von „Grand Theft Auto“, kurz GTA, den Start der sechsten Auflage kaum erwarten. Am 19. November kommt das Videospiel auf den Markt. Dann werden sich rund um den Globus Millionen Fans gemeinsam mit den beiden Hauptfiguren, Jason und Lucia, tief in die Unterwelt der fiktiven US-Stadt Vice City samt Überfällen, Schiessereien, Verfolgungsjagden und exzessiven Partys stürzen. GTA VI stammt aus der Feder von Rockstar Games. Dieser Entwickler zählt zusammen mit dem auf Sportspiele spezialisierten Publisher 2k und dem Mobile-Gaming-Dienstleister Zynga zu Take-Two Interactive Software.

Seit dem 25. Juni kann GTA VI für die Konsolen Playstation und Xbox vorbestellt werden. Knapp zwei Wochen später erreichte die Take-Two-Aktie ein Allzeithoch von knapp 266 US-Dollar. Doch über den Sommer ist die Euphorie verflogen. Bis Ende September gab der Nasdaq-Titel gegenüber dem Top um rund ein Fünftel nach. Mit den Zahlen für das erste Quartal der Fiskalperiode 2027 (per Ende März) konnte das Unternehmen die Talfahrt nur vorübergehend stoppen. Obwohl Take-Two im Berichtszeitraum mehr Nettobuchungen erhalten hat, als erwartet, bestätigte CEO Strauss Zelnick die Prognose. Für das Gesamtjahr rechnet er mit Nettobuchungen von 8.0 bis 8.2 Milliarden US-Dollar. Gegenüber der Vorperiode würde das ein Wachstum von mindestens 19 Prozent bedeuten.

Optimismus und Vorsicht

Die Zurückhaltung ist insofern erstaunlich, da Zelnick selbst in punkto GTA VI regelrecht ins Schwärmen geriet. „Das Niveau der Vorbestellungen ist beispiellos und erstaunlich“, erklärte er an einer Telefonkonferenz mit Analysten. Doch offenbar traut der Top-Manager diesem Bild nicht zu 100 Prozent. „Wir haben bislang noch keine einzige Einheit verkauft“, warnte Zelnick mit Blick auf die Prognose. Vorbestellungen könnten jederzeit storniert werden. „Wir möchten daher keine voreiligen Erfolgsmeldungen verbreiten“, begründete er die Vorsicht.

Ein möglicher weiterer Bremsklotz für die Take-Two-Aktie scheint die Unsicherheit in Bezug auf die Online-Version von GTA VI zu sein. Zwischenzeitlich kamen an der Wall Street Spekulationen auf, wonach es hier zu einer Verzögerung kommen könnte. J.P. Morgan teilt die Skepsis nicht. Vielmehr erachtet die US-Grossbank die Einführung der Online-Variante als den grössten Treiber für zusätzliche Nettobuchungen. In einem aktuellen Kommentar zu Take-Two bestätigen die Analysten das Rating „Overweight“ und verweisen auf die gewachsene Community der Online-Gamer. Unter anderem wurde 2022 das Programm GTA+ gestartet. Für eine monatliche Gebühr erhalten Mitglieder Zugriff auf Spieleklassiker und weitere Vorteile.

Positives Urteil

Intensiv hat sich J.P. Morgan auch mit den Vorbestellungen für GTA VI befasst. Bei einer von der Bank durchgeführten Umfrage unter mehr als 1'000 US-Gamern gaben 71 Prozent an, dass sie vorhaben, das Spiel zu kaufen. Rund 39 Prozent hätten bereits zugeschlagen oder fest vor, dies zu tun. In diese Bild passen die von Marktbeobachtern erhobenen Daten. Laut dem Portal SensorTower sind die Vorbestellungen für GTA VI zuletzt stetig gestiegen. Die J.P. Morgan-Analysten leiten daraus die Chance für eine höhere Prognose des Konzerns ab.

Auf wackeligen Beinen

Und genau hier liegt eine grosse Chance für Anleger. Voraussichtlich am 4. November präsentiert Take-Two Interactive die Zahlen für das zweite Quartal. Läuft alles glatt, könnte der Konzern dann die Zielsetzung für 2027 tatsächlich nach oben schrauben. Als weiterer Trigger für den Nasdaq-Titel könnte sich die Veröffentlichung der Online-Version von GTA VI oder zumindest die Bekanntgabe des Verkaufsstarts entpuppen. Offenbar sind wir mit diesem Szenario nicht allein. An den vergangenen Tagen hat sich Take-Two daran gemacht, nach oben zu drehen. Noch steht der Rebound auf wackeligen Beinen. Doch könnte er die Aktie zumindest in Richtung der 200-Tage-Linie führen – sie verläuft momentan bei knapp 224 US-Dollar. Etwas oberhalb wartet ein massiver horizontaler Widerstand auf das Papier.

Mit dem Long Mini-Future können Trader auf eine stärkere Erholung setzen. Das Produkt zeigt momentan einen Hebel von 5.4. Die Knock-out-Schwelle liegt bei 178.4769 US-Dollar und damit knapp 15 Prozent unter dem Kurs von Take-Two. Natürlich gibt es Risiken. Die Erwartungen an GTA VI sind hoch. Sollte sich abzeichnen, dass die Verkäufe nicht so stark laufen, wie erhofft, könnte bei diesem Trade schnell „Game over“ aufleuchten.

Trading Idee Take-Two Interactive Software Basiswert Take-Two Interactive Software Produktgattung Long Mini-Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1599215337 / 159921533 Laufzeit Open End Stand 13.10.26 09:05 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.324 Franken Basispreis variabel 171.6124 USD Knock-out-Schwelle 178.4769 USD Hebel 5.42 Abstand zum Knock-out 14.70% Stop-Loss 0.20 Franken Ziel 0.45 Franken (39%)

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