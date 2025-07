Youngtimers veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 - GV am 6. August

Basel (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat mit zweieinhalb Monaten Verspätung endlich ihren Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht. Die effektiven Zahlen unterscheiden sich beträchtlich von den Ende April genannten provisorischen Zahlen. Ausserdem will der Verwaltungsrat eine Opting-Out-Klausel einführen.

Gemäss dem am Dienstagabend aufgeschalteten Geschäftsbericht hat Youngtimers im vergangenen Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 0,98 Mio Fr. (VJ 2,00 Mio) erzielt. Bei operativen Ausgaben von 2,95 Mio (2,68 Mio) ergibt sich ein Nettoverlust von 1,97 Mio (0,68 Mio). Ende April war noch von einem Umsatz von 1,78 Mio US-Dollar und einem Nettoverlust von 2,85 Mio USD die Rede gewesen.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber den ungeprüften vorläufigen Kennzahlen seien auf die erfasste Wertminderung und die anteilige Abschreibung des Goodwills im Zusammenhang mit der Akquisition der C Capital Corp. zurückzuführen, heisst es in einer Mitteilung. Die Wertminderung sei durch eine Abwärtskorrektur des Geschäftsplans gegenüber den zum Zeitpunkt der Akquisition getroffenen Annahmen ausgelöst worden.

Das ausgewiesene negative Eigenkapital sei derweil auf einen buchhalterischen Effekt zurückzuführen und habe keinen Einfluss auf die operative oder finanzielle Stabilität der Gruppe, heisst es weiter. Dennoch erwäge man Massnahmen zur Stärkung der Bilanz. Unter anderem habe C Capital Corp. eine ausstehende Anleihe bestehend aus 70'000 Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von je 1000 USD, die im Dezember 2033 fällig werde.

Die Anleihegläubiger haben gemäss den Angaben die Möglichkeit, den CHF-Gegenwert ihrer ausstehenden Forderungen aus der Anleihe in Aktien der Gesellschaft umzuwandeln, vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschaft. Die Gesellschaft prüfe derzeit eine Transaktion zur Begleichung der Forderungen aus der Anleihe durch die Ausgabe von zusätzlichem Eigenkapital.

GV im August - Opting-out und neuer Präsident

Ausserdem hat der Verwaltungsrat die Generalversammlung auf den 6. August festgesetzt (09.00 Uhr am Sitz in Basel). Dabei wird den Aktionären die Aufnahme einer Opting-out-Klausel in die Statuten vorgeschlagen. Diese Opting-out-Klausel würde jede Person, die direkt, indirekt oder in Absprache mit Dritten die Schwelle von 33 Prozent der Stimmrechte überschreitet, von der Verpflichtung zur Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebot befreien. Die Übernahmekommission hat die Klausel unter gewissen Bedingungen als gültig erklärt, wie es in einer weiteren Mitteilung heisst.

Weiter sind auf der Traktandenliste einige Personalien. So werde Frau Motoko Yorozu sich nicht zur Wiederwahl stellen. Darüber hinaus werde der derzeitige interimistische Vorsitzende, Herr Yin Pan (Ben) Cheng, nicht zur Wiederwahl als Präsident antreten. Daher schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären die Wiederwahl der Herren Lorenzo Landini und Yin Pan (Ben) Cheng sowie von Frau Jue (Kirsten) Gao vor. Ausserdem werden Rory Knight als neues Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats sowie Henry Lee als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen.

Weiter wird es einen neuen Buchprüfer geben. Der Name ist zwar noch nicht bekannt, soll aber bis Ende Juli bekannt gegeben werden, wie es heisst.

Die Youngtimers-Aktien sind seit Anfang Juni vom Handel an der SIX ausgesetzt.

uh/