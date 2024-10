Wertvoller als der Elektroautobauer: Broadcom verdrängt Tesla aus den Magnificent Seven

• Broadcom hat Tesla in der Marktkapitalisierung überholt• Broadcoms Aktie legte im Vergleich zu Tesla deutlich stärker zu• Analysten favorisieren klar Broadcom

Die Aktiengruppe "Magnificent Seven", die "Glorreichen Sieben" also, besteht aus den sieben nach Marktkapitalisierung wertvollsten US-Techunternehmen. Mitglieder der elitären Aktiengruppe sind der iPhone-Hersteller Apple, der Techriese Microsoft, das KI-Wunderkind NVIDIA, der Internetkonzern Alphabet, der Online-Riese Amazon, die Facebook-Mutter Meta und der Elektroautopionier Tesla. Doch eines der Mitglieder muss um seinen Platz in der illustren Börsengruppe bangen, denn ein anderes Unternehmen hat in Sachen Marktkapitalisierung inzwischen zeitweise die Nase vorn.

Broadcom übertrumpft Tesla

825 Milliarden US-Dollar war der Halbleiterkonzern Broadcom zum Börsenschluss am Freitag wert. Tesla schaffte es unterdessen zuletzt nicht mehr über die Marke von 800 Milliarden US-Dollar und verfügte über eine Marktkapitalisierung von 798,91 Milliarden US-Dollar. Dabei handelt es sich zwar um eine Momentaufnahme, allerdings hatte Broadcom bereits im bisherigen Jahresverlauf gegenüber Tesla in Sachen Börsenwert mehrheitlich die Nase vorn.

Broadcom-Aktie vs. Tesla-Aktie: Performance mit eindeutigem Gewinner

An der Börse zeichnete sich die Entwicklung bereits über einen längeren Zeitraum ab: 58,24 Prozent legte die Broadcom-Aktie seit Januar zu, auf Sicht von zwölf Monaten beträgt das Plus sogar knapp 109 Prozent. Zum Vergleich: Für die Tesla-Aktie ging es seit Jahresstart um schmale 0,64 Prozent nach oben, in den letzten zwölf Monaten verlor der Anteilsschein an der NASDAQ sogar rund vier Prozent an Wert. Dabei hatten Tesla-Anleger starke Schwankungen zu verdauen, die Volatilität der Tesla-Aktie war in den vergangenen Monaten enorm hoch, während die Broadcom-Aktie einen mehr oder weniger kontinuierlichen Anstieg verzeichnen konnte. Selbst ein verhaltener Ausblick nach den Zahlen zum vierten Quartal konnte die Broadcom-Aktie nicht nachhaltig bremsen.

Broadcom profitiert von KI-Hype

Dabei ist es insbesondere der KI-Hype, der dem Anteilsschein von Broadcom im bisherigen Jahresverlauf deutlich auf die Beine geholfen hat. So zeigten sich Senior Associate Sebastien Naji und Analyst Jason Ader von William Blair unlängst äusserst optimistisch. Für den Halbleiterhersteller sehen die Experten "Raum für anhaltendes, stetiges Wachstum bis in die Geschäftsjahre 2025 und 2026" bei den KI-Umsätzen, was unter anderem auf die steigende Nachfrage nach kundenspezifischen Chips zurückzuführen sei. Dabei verwiesen sie darauf, dass Broadcom im Geschäftsjahr 2024 einen KI-Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar anstrebe, "wobei etwa zwei Drittel aus dem Geschäft mit kundenspezifischen Chips und ein Drittel aus den Ethernet-Netzwerklösungen stammen". Besonders erwähnenswert fand William Blair die "steigende Nachfrage nach kundenspezifischen Chips, einer verbesserten Monetarisierung von Software, der Erholung bei Nicht-KI-Halbleitern und dem beschleunigten Wachstum von Ethernet-KI-Netzwerkstrukturen, die auf den Netzwerklösungen von Broadcom aufbauen", dies habe das Broadcom-Geschäft - neben der bisher grössten Übernahme von VMware, die im November 2023 abgeschlossen wurde - angetrieben.

Analysten haben klaren Favoriten

Mit dieser Einschätzung stehen die Experten nicht alleine da: Bei TipRanks halten 24 von 27 Analysten, die die Broadcom-Aktie bewerten, den Anteilsschein für einen Kauf. Drei weitere Experten raten immerhin zum Halten der Aktie, das durchschnittliche Kursziel bietet noch Potenzial für einen weiteren Kursanstieg um rund 12,5 Prozent.

Ein komplett anderes Bild zeigt sich unterdessen beim Blick auf die Einschätzung der Tesla-Aktie: Von 35 Ratings lauten nur zwölf auf "Buy", 16 "Hold"-Ratings stehen zudem sieben "Sell"-Ratings gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel ist ernüchternd: 210,91 US-Dollar trauen Experten der Tesla-Aktie noch zu - damit würde sie aktuell rund 15,6 Prozent über dem Analystenziel gehandelt werden.

Sichert das Robotaxi-Event Teslas Platz?

Ob sich diese Tendenz manifestiert und Tesla seinen Platz unter den wertvollsten Techunternehmen dauerhaft an Broadcom abgeben werden muss, bleibt abzuwarten. Die Aussichten für den Halbleiterkonzern sind angesichts des anhaltenden KI-Hypes gut, allerdings wurde die Tesla-Aktie in der Vergangenheit häufig nachrichtenabhängig gehandelt und diesbezüglich steht in dieser Woche ein potenziell kursbewegendes Ereignis auf der Agenda: Das von Tesla-Chef Elon Musk vollmundig angekündigte Robotaxi-Event. Es solle "ein Ereignis für die Geschichtsbücher"werden, so der Top-Manager im Vorfeld der Veranstaltung.

Wenn Tesla die Markterwartungen erfüllen und im besten Fall sogar übertreffen kann, dürfte dies der Tesla-Aktie einen kräftigen Schub verpassen. Immerhin will Musk nichts weniger, als den Transportdienstmarkt revolutionieren. Für Tesla würde ein Robotaxi-Dienst einen massiven Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens markieren und ein riesiges zusätzliches Geschäftsfeld erschliessen. Und möglicherweise könnte das Grossevent auch für eine Rückkehr der Tesla-Aktie unter die Magnificent Seven sorgen.



Redaktion finanzen.ch