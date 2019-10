Watch Partner Quanta Computer kehrt Apple den Rücken - das Ende der Apple Watch?

Jahrelanger Hauptroduzent Quanta Computer soll angeblich ab 2020 aus der Apple Watch Produktion aussteigen. Das Unternehmen bangt Angaben zufolge um die eigenen Umsätze.

Quanta Computer beendet Kooperation

Laut der DigiTimes via Macrumor steigt angeblich einer der wichtigsten Produktionspartner der Apple Watch ab 2020 aus. Der Chiphersteller Quanta Computer aus Taiwan ist bereits seit der allerersten Serie der Apple Watch mit an Bord und gewann über die jahrelange gemeinsame Zusammenarbeit zunehmend an Wichtigkeit für die gesamte Produktion der Apple Smartwatch überhaupt. Seit vier Jahren beliefert das Unternehmen Apple mit den Komponenten der digitalen Uhr. Bei der Herstellung der Apple Watch Series 5 wurde beispielsweise die komplette Produktionskapazität der Fabriken von Quanta Computer ausgelastet. Insofern fürchtet das taiwanische Unternehmen nun Einbussen des eigenen Gewinns. Zudem soll Quanta Computer mit dem Gedanken spielen, die Produktionsstätte nach China zu verlegen und vorher zu verkaufen.

Wird Apple die Smartwatch Produktion einstellen?

Es stellt sich die Frage, ob die komplette Apple Watch somit in Gefahr schwebt oder ob die Produktion vorübergehend eingestellt wird. Hier kann Apple Entwarnung geben. 2018 akquirierte der Weltmarktführer bereits einen weiteren taiwanischen Produktions-Partner, den Hersteller Compal Electronics. Die zusätzliche Kooperation mit Compal Electronics war von Apple ursprünglich als Entlastung von Quanta Computer angedacht, wird aber nun in Zukunft voraussichtlich eine tragendere Rolle in der Produktion neuer Apple Watch Serien spielen.

Quanta Computers gehört zu den Fortune 500 Firmen und produziert weltweit, ausserdem gilt es als einer der wichtigsten globalen Notebookhersteller. Zu den Kunden und Partnern zählen weitere namenhafte Unternehmen wie Acer, Dell, Hewlett-Packard, Lenovo und Panasonic. Quanta Computer soll zusammen mit Apple zudem an einem autonomen Fahrzeug arbeiten, welches 2025 starten soll, berichtet apfelnews AppleMac & Iphone Magazin.

Welche Auswirkungen der angebliche Ausstieg des taiwanischen Lieferanten letztendlich auf die Fertigung der Apple Watch hat, bleibt vorerst unklar. Apple äusserte sich bisher nicht zu dem Bericht der DigiTimes.

