NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung von Bank of America nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft der Großbank liege über seiner Annahme und über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Geldhaus habe von besser als erwartet ausgefallenen Nettozinserträgen profitiert. Auch die Einnahmen im Nicht-Zins-Geschäft und niedrigere Rückstellungen für Kreditausfälle hätten geholfen./bek/he;