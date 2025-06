Verve-Aktie schiesst hoch: Eli Lilly plant Milliardenübernahme

• Eli Lilly hat wohl Milliardenübernahme in Planung• Verve-Aktie springt nach den Übernahmegerüchten deutlich an• Eli Lilly setzt Übernahmeserie fort

Eli Lilly hat offenbar ein neues Übernahmeziel ausgemacht: Wie die "Financial Times" am Montag berichtete, will der US-Konzernriese das Biotechnologieunternehmen Verve Therapeutics übernehmen.

Fortgeschrittene Gespräche

Die Rede ist von "fortgeschrittenen Gesprächen" über eine Übernahme. Damit wolle der weltweit grösste Pharmakonzern seine Pipeline an experimentellen Medikamenten erweitern, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht.

Auch einen Kaufpreis will die "FT" bereits erfahren haben: Bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar wollen sich die US-Amerikaner dem Vernehmen nach den Deal kosten lassen. Eine Milliarde US-Dollar solle als Anzahlung erfolgen, weitere 300 Millionen US-Dollar sollen dann fliessen, wenn Verve bestimmte Leistungsziele erreicht, zitiert das Blatt zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Transaktion bewertet Verve mit etwa dem Doppelten seiner aktuellen Marktkapitalisierung, die zum Handelsschluss am Montag bei etwas über 500 Millionen US-Dollar lag. Nach Bekanntwerden des Berichts ändert sich dies allerdings deutlich: Die Verve-Aktie schiesst am Dienstag an der NASDAQ vorbörslich zeitweise um 87,08 Prozent nach oben auf 11,73 US-Dollar. Damit rückt der Anteilsschein in Dimensionen vor, die denen der Angebotsbewertung entsprechen.

Eli Lilly auf grosser Einkaufstour

Verve ist nicht das erste Unternehmen, das Eli Lilly in jüngster Zeit ins Kaufvisier genommen hat. In diesem Jahr hat der Novo Nordisk-Konkurrent bereits 2,5 Milliarden US-Dollar für Scorpion Therapeutics auf den Tisch gelegt, eine weitere Milliarde liess sich der Pharmariese die Übernahme von SiteOne Therapeutics kosten. Eli Lilly-Anleger zeigen sich vor dem Hintergrund der jüngsten Übernahmeoffensive gelassen: Die Eli Lilly-Aktie reagiert an der NYSE vorbörslich zeitweise mit einem leichten Plus von 0,23 Prozent auf 809,47 US-Dollar auf den Bericht.



Redaktion finanzen.ch