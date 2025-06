Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Freitag stand der Dow Jones via NYSE letztendlich 1.79 Prozent im Minus bei 42’197.79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 16.692 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.536 Prozent auf 42’737.36 Punkte an der Kurstafel, nach 42’967.62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 42’081.09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 42’602.48 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1.38 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 13.05.2025, bei 42’140.43 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 13.03.2025, bei 40’813.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.06.2024, wurde der Dow Jones mit 38’647.10 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 büsste der Index bereits um 0.459 Prozent ein. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 0.65 Prozent auf 145.91 USD), Johnson Johnson (+ 0.28 Prozent auf 157.10 USD), Merck (-0.13 Prozent auf 81.71 USD), Verizon (-0.35 Prozent auf 43.01 USD) und Walmart (-0.41 Prozent auf 94.44 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Sherwin-Williams (-5.70 Prozent auf 335.88 USD), Visa (-4.99 Prozent auf 352.85 USD), Nike (-3.61 Prozent auf 60.53 USD), American Express (-3.42 Prozent auf 287.79 USD) und Salesforce (-3.19 Prozent auf 258.40 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 41’223’582 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.045 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch