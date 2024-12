Uber Aktie News: Uber büsst am Dienstagnachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 04:28 Uhr 0,3 Prozent auf 60,56 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 60,38 USD. Bei 61,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 304'044 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,65 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 54,99 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 9,20 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Uber liess sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 USD, nach 0,11 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 11.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 9.29 Mrd. USD umgesetzt.

Uber wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.02.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,81 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch