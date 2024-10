Trump Media-Aktie boomt: Sind Spekulanten für den Kursanstieg verantwortlich?

• Erneut starke Kursausschläge bei der Aktie von Trump Media• Anteilsschein stark volatil und mit kurzer Haltedauer• Übernehmen jetzt die Spekulanten?

Rund fünf Prozent Kursplus verzeichnet die Trump Media Technology-Aktie an der NASDAQ vorbörslich. Mit einem Sprung bis auf 28,30 US-Dollar baut der Anteilsschein des Unternehmens, das mehrheitlich im Besitz von US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist, seine Jahresgewinne weiter aus.

Trump Media-Aktie weiter Spielball der Börse?

Dabei zeigt ein Blick auf die Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf: Trump Media-Anleger erlebten bislang 2024 eine Berg- und Talfahrt. Die Aktie ist von starker Volatilität gekennzeichnet, auch wenn sich unter dem Strich seit Jahresstart ein sattes Plus von rund 80 Prozent zeigt.

Einmal mehr fehlen auch zur Wochenmitte kursbewegende Nachrichten von Unternehmensseite selbst. Stattdessen wurde bereits in den vergangenen Monaten deutlich: Die Kursentwicklung bildet zu grossen Teilen den Verlauf des US-Wahlkampfes ab - war Donald Trump in den Umfragen vorn, legte die Aktie in der Regel zu, übernahm unterdessen Kamala Harris im Rennen um die US-Präsidentschaft die Führung, machte sich dies häufig in einem Kursabschlag bei der Trump Media-Aktie bemerkbar.

Übernehmen jetzt die Zocker?

Doch nun mehren sich Indizien darauf, dass es nicht nur potenzielle Trump-Trader sind, die für die teils starken Kursbewegungen bei der Aktie der Truth Social-Mutter sorgen, sondern auch zahlreiche Zocker den Anteilsschein als Investment entdeckt haben. Deutlich wurde dies im Handelsverlauf am Dienstag, als die Trump Media-Aktie wegen eines enormen Handelsvolumens kurzzeitig vom Handel ausgesetzt worden war. Laut Bloomberg wechselten vor dem Handel am Dienstag in den letzten fünf Tagen etwa 223 Millionen Trump Media-Aktien den Besitzer. Einschliesslich des Handels am Dienstag stieg die Zahl auf etwa 320 Millionen Aktien. Mit Blick darauf, dass nur rund 87 Millionen Trump Media-Aktien zum Handel verfügbar sind, ist diese Fluktuation unter Anlegern enorm. Alle zum Handel verfügbaren Aktien hätten in in diesem Zeitraum mehrmals den Besitzer gewechselt. Die durchschnittliche Haltedauer für Leute, die in der letzten Woche Trump Media-Aktien gekauft haben, beträgt weniger als zwei Tage, heisst es in einem Artikel von "Barron’s".

Die starken Kursschwankungen bei Trump Media haben also offenbar Zocker auf den Plan gerufen, die sich angesichts der hohen Volatilität schnelle Gewinne versprechen. Dies und die Tatsache, dass der Anteilsschein zum Sinnbild für den aktuellen Stand des Wahlkampfes geworden ist, sollte Anleger mit Vorsicht auf ein mögliches Investment in die TMTG-Aktie blicken lassen.



Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.