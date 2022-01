Top-Performer: Diese Aktien brachten in den letzten 30 Jahren die höchsten jährlichen Renditen

In den letzten 30 Jahren konnten die Aktienmärkte einen Wohlstand von mehr als 75 Billionen US-Dollar generieren. Fast der gesamte generierte Wohlstand wird dabei jedoch von nur 2,4 Prozent aller Aktien gewonnen. Der CEO des Finanzberatungsunternehmen Halbert Wealth Management, Gary D. Halbert, listete in einem seiner wöchentlichen E-Briefe die Aktien auf, die in den letzten 30 Jahre die höchsten Renditen abwarfen. Stand des Rankings ist der 14.12.2021.

Redaktion finanzen.ch