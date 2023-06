Tesla nach wie vor Auto-Aktie und keine KI-Aktie: Morgan Stanley-Analyst erklärt warum

• US-Index NASDAQ Composite konnte im laufenden Jahr deutliches Wachstum verzeichnen• Elon Musk zeigt sich interessiert, jedoch auch kritisch gegenüber Künstlicher Intelligenz• Morgan Stanley-Analyst erklärt, weshalb Tesla eine Auto-Aktie bleibt

KI-Hype sorgt für Aufschwung bei Tech-Werten

Vor allem seit der KI-Chatbot ChatGPT im November 2022 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ist Künstliche Intelligenz (KI) das grosse neue Thema am Aktienmarkt und beflügelt die Fantasie der Investoren. Doch nicht nur die Nutzung von ChatGPT erfuhr einen schnellen Anstieg, auch die Aktienkurse verschiedener Unternehmen profitierten von dem neuen Trend. So verzeichnete zum Beispiel der US-Tech-Index NASDAQ Composite seit Jahresbeginn einen Anstieg von 27,41 Prozent (Stand: 26.06.2023). Walter Vorhauser von der Privatbank Oddo BHF erklärte gegenüber der Börse Frankfurt: "Die Branche wird in jedem Fall wachsen, allerdings sind die Bewertungen schon stark gestiegen". Er sehe zwar deutlichen Nachholbedarf bei Cyber-Security-Unternehmen, "ansonsten sollte man differenzieren, eher bei einer Korrektur einsteigen und mit einer kleinen Position anfangen". Marc Richter, Aktienhändler der Baader Bank geht jedoch einen ganzen Schritt weiter. Er zeigte sich gänzlich begeistert von der Branche. "Eine Blase ist das nicht, das ist vielmehr erst der Anfang. Unternehmen beginnen doch gerade erst in KI zu investieren. Das ist der grosse Megatrend", so Richter.

Tesla-Chef Musk und seine Meinung zur KI

Auch Twitter- und Tesla-Chef Elon Musk ist vor wenigen Monaten auf den KI-Hype aufgesprungen und hat das Unternehmen X.AI gegründet. Als Verantwortungsträger sind Musk selbst sowie sein Stabschef Jared Birchall aufgeführt. Registriert wurde das Unternehmen bereits am 9. März. Dennoch zeigt sich der Tech-Milliardär auch kritisch gegenüber Künstlicher Intelligenz. So veröffentlichten Musk und mehr als 26'000 weitere Unternehmer und Forscher einen offenen Brief, in dem gefordert wurde, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz vorerst zu stoppen. Grund dafür ist, dass es derzeit noch kein schützendes Regelwerk für diesen Bereich gebe und es eine Frage der Sicherheit der Gesellschaft sei. "Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind", heisst es in dem Schreiben.

Morgan Stanley-Analyst: Tesla ist dennoch eine Auto-Aktie

Der bekannte Morgan Stanley-Analyst und Tesla-Bulle Adam Jonas erklärte kürzlich mit Blick auf die Tesla-Aktie, dass deren Richtung jedoch nach wie vor massgeblich durch das Angebot und die Nachfrage nach Elektroautos in den nächsten zwölf Monaten dominiert werden würde - auch wenn das Unternehmen oftmals mit der KI-Branche in Verbindung gebracht wird. So erklärte zum Beispiel die ARK Invest-Chefin Cathie Wood Ende Mai 2023, dass sie Tesla als klaren KI-Gewinner sehe. "Unserer Ansicht nach ist TSLA [...] der offensichtlichste Nutzniesser der jüngsten Durchbrüche in der KI, da das Unternehmen bis 2030 auf dem gesamten adressierbaren Markt einen Umsatz in Höhe von 8 bis 10 Billionen US-Dollar in der autonomen Mobilität anstrebt", so die Investorin in einem Twitter-Post.

In our view, $TSLA - at 6X revenues - is the most obvious beneficiary of the recent breakthroughs in #AI, as it aims for an $8-10 trillion revenue TAM in autonomous mobility by 2030. But, based on our research for the last five to six years, @ARKInvest sees dozens of AI winners! - Cathie Wood (@CathieDWood) May 29, 2023

Insgesamt könnten zwar mehrere von Tesla entwickelte Technologien unter den Sammelbegriff KI fallen, etwa die Software für autonomes Fahren oder der Optimus-Roboter, dennoch seien autonomes Fahren und generative KI zwei sehr unterschiedliche Technologien, erklärte Jonas.

In seiner Notiz listete der Analyst auch weitere Argumente auf, die für und gegen Tesla als KI-Unternehmen sprechen würden. Ein Punkt, der für eine Einordnung von Tesla als KI-Aktie sprechen würden, sei etwa, dass der Konzern als führend auf dem Gebiet des maschinellen Lernens und der Ausbildung neuronaler Netze gelte. Ebenfalls dafür spreche, dass Musk KI-Talente für Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, Optimus usw. rekrutiere. Als Gegenargument führte Jonas jedoch an, dass die Autoindustrie sehr wettbewerbsintensiv sowie kapitalintensiv sei und der EV-Markt immer mehr zur Massenware werde.

"Mit einem so grossen adressierbaren Gesamtmarkt (TAM) kann Tesla als vieles betrachtet werden. Aber wir denken, es ist ein Autounternehmen", so der Analyst letztlich.

Zwar konnte auch die Tesla-Aktie kräftig von dem Tech-Hype profitieren, jedoch sind die Gewinne im Vergleich zu anderen Playern der Branche etwas geringer. Seit Jahresbeginn konnte die Tesla-Aktie 95,69 Prozent gewinnen und war zuletzt 241,05 US-Dollar wert (Stand: 26.06.2023). Im Vergleich dazu legte zum Beispiel die NVIDIA-Aktie, die als einer der grössten Profiteure des KI-Hypes gilt, im selben Zeitraum um beeindruckende 178,03 Prozent an Wert zu und kostete zuletzt 406,32 US-Dollar (Stand: 26.06.2023).

