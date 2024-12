Tesla-Aktie vor neuem Rekordhoch: Analystenbewertung und Politik lassen Aktie profitieren

• Tesla-Aktie auf Rekordkurs• Kursziel durch weiteren Analysten angehoben• Trump-Wahl stützt die Rally

Mit knapp 410 US-Dollar war die Tesla-Aktie am Dienstag zwischenzeitlich so viel wert, wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Auch wenn die Rally im späten Handel etwas an Schwung verlor: Der Anteilsschein hat sein Allzeithoch von 414 US-Dollar fest im Blick. Am Mittwoch könnte der Elektroautobauer einen neuen Versuch unternehmen, die Rekordmarke zu übertreffen. Zeitweise steht ein Plus von 2,35 Prozent auf 410,41 US-Dollar an der Kurstafel.

Weiterer Analyst positiv gestimmt

Nachdem unlängst Analysten der Bank of America ihr Kursziel für die Tesla-Aktie von 350 auf 400 US-Dollar angehoben hatten, folgte nur kurz darauf Tesla-Experte Adam Jonas vom Wall Street-Riesen Morgan Stanley: Auch er setzte sein neues Tesla-Kursziel auf 400 US-Dollar und bestätigte den Wert als "Top Pick". Damit zeigte sich Jonas deutlich optimistischer als zuvor: Das bisherige Kursziel hatte bei 310 US-Dollar und damit deutlich niedriger gelegen.

Tesla als einer der grössten Profiteure von Trump 2.0

Damit trug Jonas auch der jüngsten Rally der Tesla-Aktie Rechnung. Der Anteilsschein hat im bisherigen Jahresverlauf mehr als 61 Prozent an Wert gewonnen, kräftig Schwung nahm die Aktie aber insbesondere nach den US-Wahlen auf. In den letzten fünf Wochen ging es für den Titel des Elektroautobauers um mehr als 22 Prozent nach oben.

Dabei ist es insbesondere die Nähe von Tesla-Chef Elon Musk zum designierten US-Präsidenten Donald Trump , die den Aufwärtstrend für die Tesla-Aktie stützt. Anleger hoffen auf eine Tesla-freundliche Politik des Republikaners - bedingt auch durch die Tatsache, dass Musk inzwischen grösseren politischen Einfluss erreicht und zum Leiter der so genannten DOGE-Abteilung, einer neu geschaffenen Behörde, wurde. Das Department of Government Efficiency hat zum Ziel, in beratender Funktion für mehr Effizienz in US-Behörden zu sorgen und massives Sparpotenzial zu identifizieren. Für Tesla, ein Unternehmen, das unter der Aufsicht der SEC steht, dürfte dies zumindest nicht von Nachteil sein.

Positive Nachrichten aus China

Zudem hatte der Musk-Konzern auch positive Nachrichten die Geschäftsentwicklung betreffend im Gepäck. In der ersten Dezemberwoche hat der Elektroautobauer auf dem wichtigen chinesischen Markt 21'900 Fahrzeuge unters Volk gebracht, wie Tesla China mitteilte. Dies sei der höchste Wochenabsatz im vierten Quartal 2024 gewesen. Bereits im November hatte das Unternehmen in China einen Rekord erreicht und mit 73'000 verkauften Fahrzeugen den besten Verkaufsmonat im Jahr 2024 gefeiert.

Zum Erfolg in China hatten auch verkaufsfördernde Massnahmen beigetragen: So hatte Tesla Käufern unter anderem einen zeitlich begrenzten Rabatt von 10'000 Yuan (umgerechnet rund 1'380 US-Dollar) auf ausstehende Kredite für das Model Y eingeräumt, um Boden wieder gutzumachen, den der US-Konzern im Zuge eines von Konkurrent BYD angeführten Kostensenkungswettbewerbs verloren hatten, heisst es bei Reuters.





Redaktion finanzen.ch