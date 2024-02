Teladoc Health-Aktie auf Talfahrt: Teladoc schlägt Anleger mit enttäuschendem Ausblick in die Flucht

• Umsatz gestiegen, Verlust reduziert• Weitgehend negative Prognose• CEO warnt vor gesättigtem Markt

Teladoc Health kann Umsatz steigern und Verlust reduzieren

Im vierten Quartal konnte Teladoc Health seinen Umsatz um vier Prozent auf 660,5 Millionen US-Dollar steigen. Im vierten Quartal 2022 hatte das Telemedizinunternehmen 637,7 Millionen US-Dollar umgesetzt. Der Nettoverlust belief sich im abgelaufenen Jahresviertel auf 28,9 Millionen US-Dollar bzw. 0,17 US-Dollar je Teladoc Health-Aktie, verglichen mit 3,81 Milliarden US-Dollar respektive 23,49 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr 2023 stieg Teladoc Healths Umsatz um acht Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2,4 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2022. Der Nettoverlust lag 2023 bei 220,4 Millionen US-Dollar bzw. 1,34 US-Dollar pro Aktie. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Verlust in Höhe von 13,66 Milliarden US-Dollar bzw. 84,60 US-Dollar pro Aktie erlitten.

Ausblick enttäuscht

Für das erste Quartal 2024 erwartet Teladoc einen Umsatz zwischen 630 und 645 Millionen US-Dollar. Das liegt unter den Prognosen der FactSet-Analysten von 673 Millionen US-Dollar, wie MarketWatch berichtet. Daneben rechnet das Unternehmen mit einem Nettoverlust pro Aktie zwischen 0,45 und 0,55 US-Dollar, während die Analystenerwartungen laut MarketWatch nur bei 41 Cent pro Aktie lagen.

Für das Gesamtjahr 2024 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz in einer Spanne von rund 2,64 bis 2,74 Milliarden US-Dollar. Das liegt unter den Analystenprognosen von 2,77 Milliarden US-Dollar, berichtet MarketWatch. Der Nettoverlust dürfte sich laut Teladoc Health auf 0,80 bis 1,10 US-Dollar belaufen, was demnach weniger ist, als Analysten erwarten. Sie hatten mit einem Verlust in Höhe von 1,20 US-Dollar pro Aktie gerechnet.

In seinem Dreijahresausblick prognostiziert das Unternehmen: "Niedriges bis mittleres einstelliges jährliches konsolidiertes Umsatzwachstum, einschliesslich mittleren einstelligen jährlichen Integrated Care- und niedrigen einstelligen jährlichen BetterHelp-Umsatzwachstum". Daneben erwartet Teladoc Health 50 bis 100 Basispunkte jährliche Margensteigerung "und mindestens 425 Millionen US-Dollar bereinigtes EBITDA für das Gesamtjahr 2025". Darin eingeschlossen seien Kostenmassnahmen im Zusammenhang mit dem Effizienzprogramm des Unternehmens.

"Wenn wir auf das Jahr 2024 und darüber hinaus blicken, sind wir gespannt auf die Zukunft. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Betreuung unserer Kunden weltweit, bieten erstklassige Gesundheitsversorgung und steigern gleichzeitig unser Endergebnis durch eine Kombination aus operativer Hebelwirkung und Kostenreduzierung", wird Jason Gorevic, CEO von Teladoc Health, in der Pressemitteilung zur Zahlenvorlage zitiert.

CEO warnt vor gesättigtem Markt

Teladoc Health-CEO Jason Gorevic warnte laut MarketWatch jedoch auch davor, dass der Markt für virtuelle Gesundheitsdienste gesättigt sei. "Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die meisten Verbraucher des US-amerikanischen Gesundheitswesens heute Zugang zu virtueller Notfallversorgung haben", so Gorevic am Dienstag bei der Telefonkonferenz. "Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich also weitgehend um einen Ersatzmarkt."

"Wir haben kontinuierlich Marktanteile gewonnen und gehen davon aus, dass dies auch weiterhin so bleiben wird", zitiert MarketWatch Gorevic. "Aber die Marktdurchdringung ist recht gut, und dementsprechend gehen wir davon aus, dass das Umsatzwachstum unserer virtuellen Pflegeprodukte in den USA in Zukunft im niedrigen einstelligen Bereich liegen wird. Stellen Sie sich also etwa die Hälfte des integrierten Pflegesegments als stabil, aber mit geringerem Wachstum vor."

Teladoc Health-Aktie im Sinkflug

Nachdem die Teladoc Health-Aktie während der Corona-Pandemie vor dem Hintergrund der Lockdowns und zahlreicher Beschränkungen kräftig gestiegen war und Anfang 2021 bei etwas unter 300 US-Dollar ihren Höchststand erreicht hatte, hat das Papier seither deutlich an Wert verloren und kostete an der US-Börse NYSE zuletzt nur noch 20,49 US-Dollar. In diesem Jahr hat die Teladoc Health-Aktie bisher 4,92 Prozent verloren (Stand: Schlusskurs vom 20.02.2024).

Nachdem der Telemedizinanbieter nun eine weitgehend negative Prognose abgab und davor warnte, dass der Markt für virtuelle Gesundheitsdienste gesättigt sei, geht es für die Anteilsscheine des Unternehmens weiter abwärts. Am Mittwoch fällt die Teladoc Health-Aktie an der NYSE zeitweise um 21,21 Prozent auf 16,15 US-Dollar. In den letzten zwölf Monaten hatte die Aktie bereits 30,38 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.ch