Tech-Start-ups: Innovationsmotor für die Wirtschaft

Technologie-Start-ups spielen in der heutigen Wirtschaft eine zentrale Rolle. Sie sind häufig die treibende Kraft für Innovation und technologischen Fortschritt. Mit ihren disruptiven Technologien und Geschäftsmodellen stellen sie traditionelle Branchen auf den Kopf und beleben den Wettbewerb, was zu besseren Produkten und Dienstleistungen für die Verbraucher führt. Viele bahnbrechende Innovationen mit weitreichenden Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft haben ihren Ursprung in kleinen, agilen Tech-Start-ups.

KI: die Zukunftstechnologie schlechthin

Der ChatGPT von OpenAI - der Chatbot, der unglaublich natürliche Konversationen führen und eigene Antworten auf Fragen und Aufforderungen generieren kann - hat massgeblich zum aktuellen Hype im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) beigetragen und zeigt eindrucksvoll, was mit KI-Tools möglich ist. KI-Start-ups sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, und in diesem dynamischen Umfeld sind einige junge Unternehmen besonders interessant.

Das 2021 in Wilmington, Delaware, gegründete Unternehmen Rytr hat ein KI-gestütztes Schreibtool entwickelt, mit dem Nutzer schnell und effizient hochwertige Inhalte erstellen können. Das Tool zeigt, wie künstliche Intelligenz den Schreibprozess revolutionieren kann. Ein ähnliches Konzept verfolgt WriteSonic, ebenfalls 2021 in San Francisco, Kalifornien, gegründet. Das Unternehmen bietet eine KI-basierte Texterstellungslösung an, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Privatpersonen zugeschnitten ist.

Blockchain und Sicherheit

Fireblocks ermöglicht es Unternehmen, digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen einfach und sicher zu handhaben. Gegründet im Jahr 2018, entstand die Idee zu Fireblocks nach einem schweren Cyberangriff der berüchtigten Lazarus Group, die 2017 Bitcoin im Wert von 200 Millionen Dollar von südkoreanischen Börsen stahl. Die späteren Gründer von Fireblocks waren damals bei Check Point, einem führenden Cybersecurity-Unternehmen, beschäftigt und Teil der Task Force, die den Angriff untersuchte. Sie erkannten eine zunehmende Verlagerung der Cyberkriminalität von traditionellen Finanztransaktionen hin zu digitalen Vermögenswerten und den Mangel an geeigneten Sicherheitslösungen in Unternehmensumgebungen. Fireblocks schliesst diese Lücke mit innovativen und sicheren Lösungen für den Umgang mit digitalen Vermögenswerten.

Flock Safety bietet umfassende Lösungen zur Verbrechensbekämpfung. Das 2017 in Atlanta, Georgia, gegründete Unternehmen kombiniert Nummernschilderkennung, Videoüberwachung und Schussortung, um Nachbarschaften mit der KI von Flock sicherer zu machen. Das System erkennt beispielsweise, wenn ein gestohlenes Auto in ein Gebiet einfährt, und benachrichtigt die Polizei und die Anwohner.

Tragbare Technologie und Gesundheit

Vor zehn Jahren entwickelte ein finnisches Gründerteam ein Tool, das sich nahtlos in den Alltag integriert und Gesundheit wie nebenbei zur Priorität macht: den Oura-Ring. Dieses smarte Wearable bietet unbegrenzten Zugang zu präzisen Daten und wertvollen Informationen über Körper, Schlaf- und Erholungsrhythmus sowie vieles mehr. Die gewonnenen Einsichten ermöglichen es, die Gesundheit durch fundierte Entscheidungen nachhaltig zu verbessern.

Das 2016 in Pittsburgh, Pennsylvania, gegründete Unternehmen Apollo Neuroscience bietet mit dem Apollo Neuro eine Klangberührungstherapie an. Forschungen an der Universität von Pittsburgh haben gezeigt, dass niederfrequente Klänge Patienten dabei helfen, Stress abzubauen und sich zu entspannen. Apollo Wearables sind besonders wirksam bei der Förderung von Schlaf und Erholung.

Hinge Health wurde 2015 in San Francisco, Kalifornien, gegründet und ist die weltweit erste digitale Klinik für Muskel- und Skeletterkrankungen. Grosse US-Unternehmen arbeiten mit Hinge Health zusammen, um ihren Mitarbeitenden digitale Physiotherapie anzubieten, Patienten über mögliche Operationen zu informieren und Versicherungsansprüche zu reduzieren. Zu den Kunden von Hinge Health zählen Unternehmen wie Salesforce, Verizon, Phillips, US Foods und Ralph Lauren. Das Unternehmen hat bereits Partnerschaften mit mehr als einer Million persönlichen Gesundheitsdienstleistern geschlossen.

Von Quantencomputern bis zur Spezialmedizin

Aber technologische Innovation beschränkt sich nicht nur auf KI. Auch Tech-Start-ups in verschiedenen anderen Bereichen haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, grundlegend zu verändern.

IQM, ein Pionier in der Quantencomputertechnologie, wurde 2018 in Espoo, Finnland, ins Leben gerufen. Das Unternehmen baut Quantencomputer und hat vor kurzem eine Zusammenarbeit mit Nvidia begonnen, um es den Nutzern der IQM-Quantenprozessoren zu ermöglichen, hybride quantenklassische Anwendungen mit Nvidia Cuda Quantum, einer Open-Source-Plattform, zu programmieren.

Ein weiteres innovatives Unternehmen, Isar Aerospace, wurde ebenfalls 2018 in Ottobrunn, Deutschland, gegründet. Isar Aerospace spezialisiert sich auf Trägerdienste für kleine und mittelgrosse Satelliten und bietet globalen Kunden einen vereinfachten Zugang zum Weltraum. Mit Europas erster vollständig privat finanzierter Lösung adressiert Isar Aerospace die wachsende weltweite Nachfrage nach kommerziellen Raumfahrtleistungen.

Evox Therapeutics, gegründet 2016 in Oxford, Grossbritannien, konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung von Exosom-Therapeutika zur Behandlung von schweren und seltenen Krankheiten, ein Bereich, in dem es derzeit nur limitierte Behandlungsoptionen gibt.

Blinkist, mit Sitz in Berlin, Deutschland, revolutioniert seit 2012 das Lernen durch seinen Abonnementdienst für Buchzusammenfassungen. Dieser Dienst stellt ein hervorragendes Beispiel für die effektive Nutzung von Bildungstechnologien dar, um den Prozess des Lernens und den Wissenserwerb zu vereinfachen.

Viel Potenzial, viele Risken

Diese Technologie-Start-ups repräsentieren die Vielfalt und das Innovationspotenzial der heutigen Technologielandschaft und zeigen, wie Jungunternehmen in verschiedenen Branchen und Bereichen die Zukunft gestalten. Die meisten Start-ups überleben jedoch die ersten fünf Jahre nicht. Studien aus verschiedenen Ländern wie der Schweiz, Deutschland oder dem Start-up-Paradies USA zeigen Ausfallraten zwischen 50 und 90 Prozent.

Anleger, die in junge Technologieunternehmen investieren wollen, müssen daher die spezifischen Risiken und Chancen des jeweiligen Unternehmens sorgfältig abwägen und ihre Anlagen diversifizieren. Es ist wichtig, sowohl das technologische Potenzial als auch das Geschäftsmodell des Start-ups zu verstehen. Markttrends, das Wettbewerbsumfeld und die Fähigkeit des Managements, auf Veränderungen zu reagieren, sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Autorinnen: Luba Schoenig und Tonia Zimmermann, Gründerinnen von UMushroom