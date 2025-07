TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Eckert Ziegler-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5.41 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investierten, hätten nun 184.850 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2025 auf 68.15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’597.53 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 1’159.75 Prozent.

Eckert Ziegler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.42 Mrd. Euro. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Eckert Ziegler-Anteilsschein bei 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch