TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit CANCOM SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35.26 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investierten, hätten nun 2.836 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2025 79.41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20.59 Prozent vermindert.

CANCOM SE war somit zuletzt am Markt 871.08 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des CANCOM SE-Papiers fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Die CANCOM SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6.98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch