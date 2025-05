Vor Zinsentscheid der Fed: SMI tiefer -- DAX wechselhaft -- Chinesische Börsen legen letztlich zu

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte abwärts.

Der SMI verlor zum Handelsstart 0,35 Prozent auf 12'187,68 Punkte und weitet seine Verluste im Anschluss noch etwas aus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI geben aktuell ebenfalls nach. Zum Start hatte der SPI 0,47 Prozent auf 16'589,83 Zähler verloren, der SLI hatte mit einem Abschlag von 0,28 Prozent auf 1'977,74 Stellen eröffnet.

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch insbesondere von einer Schwäche der grossen Pharmakonzerne gebremst. Zudem halten sich Anleger vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend spürbar zurück. Zwar wird am Markt nicht mit einer Zinssenkung gerechnet, Hoffnungen auf deutliche Signale für den kommenden Zinspfad gibt es aber durchaus. "Es ist aber auf jeden Fall ein Spagat für das Fed", sagt ein Händler. Und neben der Pressekonferenz habe natürlich auch der zu erwartende Tweet von US-Präsident Trump nach der Entscheidung das Potenzial, die Märkte stark zu bewegen.

Derweil könnte Bewegung in den Handelsstreit zwischen den USA und China kommen. US-Finanzminister Scott Bessent will sich in der Schweiz mit einem führenden chinesischen Wirtschaftsvertreter treffen. Händler zeigen sich allerdings noch skeptisch: "Die Zölle sind von beiden Seiten so massiv, dass selbst deutliche Lockerungen China nicht zufrieden stellen könnten. Das Land wappnet sich ohnehin für einen möglicherweise langen Handelskrieg", so ein Börsianer. Unterdessen zeigten die Verhandlungen mit Kanada und der EU auch keine nennenswerten Fortschritte. Derweil droht sich der Konflikt zwischen Indien und Pakistan auszuweiten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch ohne klare Richtung.

Der DAX eröffnete um winzige 0,01 Prozent höher bei 23'252,95 Punkten und schwankt auch im Anschluss weiter um die Nulllinie - aktuell mit negativer Tendenz.

Anleger in Deutschland schielen am Mittwoch beim DAX weiter auf die Bestmarke von 23'476 Punkten. Am Vortag hatte sich der DAX anfangs seinem Rekord bis auf weniger als 100 Punkte genähert, bevor das Scheitern von CDU-Chef Friedrich Merz beim ersten Anlauf zur Kanzlerwahl einen vorübergehenden Rücksetzer ausgelöst hatte. Am Ende schaffte Merz es dann im zweiten Wahlgang. Investoren hoffen nun auf einen wirtschaftlichen Aufschwung in Europas grössten Volkswirtschaft.

Die Experten von Index Radar jedoch mahnten, zwischen vollmundiger Ankündigung der Politik und tatsächlicher Umsetzung milliardenschwerer Ausgabenprogramme liege oft ein tiefer Graben. Bei einem DAX über 23'000 Punkten und angesichts moderat ambitionierter Bewertungen würden Investoren genauer hinsehen, welche Unternehmen tatsächlich wie stark von den Massnahmen profitieren könnten.

Nächstes Ereignis mit politischer Brisanz ist am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der nach dem Börsenschluss hierzulande ansteht. Beobachter wollen wissen, wie die Fed auf die Forderungen von US-Präsident Donald Trump reagiert, die Zinsen zu senken. Es wird erwartet, dass die Fed dem politischen Druck widersteht und ihre Leitzinsen nicht anpasst. Angesichts der erratischen Zollpolitik von Trump ist das Umfeld für die Geldpolitik sehr unsicher.

Vor der Fed-Entscheidung prägen jedoch erneut viele Quartalsbilanzen deutscher Unternehmen den Tag.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag nach unten.

Der Dow Jones verlor im Dienstagshandel 0,95 Prozent auf 40'828,57 Punkte.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite gab nach und ging 0,87 Prozent tiefer bei 17'689,66 Zählern in den Feierabend.

Die offenbar wieder gestiegene Unsicherheit in der Zollthematik liess Anleger bei Aktien vorsichtiger werden. So hat EU-Handelskommissar Maros Sefcovic die Perspektive zusätzlicher US-Importzölle auf neue Güterkategorien als "nicht akzeptabel" bezeichnet. Auch die jüngsten Zollpläne von US-Präsident Donald Trump bei ausländischen Filmproduktionen zeige, dass das Zollthema als solches keineswegs durch sei und immer neue Negativschlagzeilen liefern könne, heisst es im Handel.

Nicht nur stelle dies eine deutliche Verschlechterung des Tonfalls im Handelstreit dar - verglichen mit der relativ positiven Entwicklung der vergangenen Wochen, es stelle auch eine bemerkenswerte Eskalation in der Handelssaga dar, urteilt Pepperstone-Analyst Michael Brown mit Blick auf die Filmbranche. "Der allgemeine Punkt hier ist, dass die Unstimmigkeit und Unsicherheit in Bezug auf Zölle nicht so schnell verschwinden wird."

Zudem begann am Dienstag die zweitägige Sitzung der US-Notenbank, der Anleger mit Zurückhaltung bei Aktienkäufen begegnen. Alles andere als eine Bestätigung des Zinsniveaus durch die Fed dürfte überraschen. Spannender dürften die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell werden - gerade nach den vehementen Forderungen von Trump nach Zinssenkungen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchten zur Wochenmitte mehrheitlich Gewinne.

In Tokio wurde der Handel nach der Feiertagspause wieder aufgenommen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stand am Mittwoch zum Handelsschluss letztlich um 0,14 Prozent tiefer bei 36'779,66 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite bis zur Schlussglocke hingegen um 0,80 Prozent auf 3'342,67 Stellen zu.

In Hongkong ging es für den Hang Seng letztlich um 0,13 Prozent nach oben auf 22'691,88 Zähler.

Chinas Notenbank hat den Mindestreservesatz für Banken gesenkt. Sie will damit ihre Wirtschaft als Reaktion gegen die Zölle stützen. Die Notenbank kündigte an, dass der durchschnittliche Mindestreservesatz für Banken, den Finanzinstitute als Reserve halten müssen (RRR - Reserve Requirement Ratio), um 50 Basispunkte reduziert wird. Eine Reduzierung des RRR schafft günstiges langfristiges Kapital für Banken und ermöglicht ihnen, mehr Kredite an Unternehmen und Verbraucher zu vergeben.

