Swiss Re-Aktie rutscht ab: Swiss Re und Baidu kooperieren beim autonomen Fahren

Der Rückversicherer und der Tech-Riese wollen unter anderem eine neue Versicherung für fahrerlose Autos entwickeln.

Die Partnerschaft werde die Erforschung des Risikomanagements und den Versicherungsschutz für autonome Fahrzeuge vorantreiben, teilte Swiss Re am Freitag mit. Sie sei ein wichtiger Schritt zum Aufbau eines umfassenden Ökosystems von Mobilitätsdienstleistungen.

Bereits eingeführt wurde eine Versicherung für Baidus Parkservice "Apollo Valet Parking" (AVP), erklärte Swiss Re. Es sei die erste Versicherungslösung der Branche für AVP.

Der Suchmaschinenbetreiber Baidu hat sich zum weltweit grössten Anbieter von autonomen Mobilitätsdiensten entwickelt. In diversen chinesischen Städten sind Robotaxis von Baidu unterwegs.

An der SIX geht es für die Aktie der Swiss Re am Freitag zeitweise 1,31 Prozent abwärts auf 87,20 Franken.

ra/kw

Zürich (awp)