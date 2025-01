Super Micro-Aktie im Plus: Vorstellung neuer KI-Lösungen geplant

• Super Micro stellt auf Messe Neuheiten vor• KI-Lösungen für den Einzelhandel• Verschiedene Anwendungsfälle

Super Micro auf Messe der National Retail Federation

Super Micro will auf der jährlichen Messe der National Retail Federation (NRF) neue KI-Lösungen vorstellen. "Die innovativen Server-, Storage- und Edge-Computing-Lösungen von Supermicro verbessern die Abläufe im Einzelhandel, die Ladensicherheit und die betriebliche Effizienz", wird Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. "Auf der NRF freut sich Supermicro darauf, Einzelhändlern das transformative Potenzial von KI vorzustellen und das Kundenerlebnis zu revolutionieren. Unsere Systeme werden dabei helfen, alltägliche Probleme zu lösen und das Einkaufserlebnis insgesamt zu verbessern."

Wie Super Micro schreibt, erfordern KI-Lösungen für den Einzelhandel "spezielle Hardware, um optimale Ergebnisse zu erzielen." Das Unternehmen biete branchenweit das "breiteste Portfolio an Edge-KI-Lösungen" und gebe "Einzelhandelsunternehmen die Werkzeuge an die Hand, um den ROI ihrer KI-basierten Anwendungen zu optimieren." Auf der Messe wolle Supermicro nun die neuesten Systeme zeigen, die das Unternehmen entwickelt hat, "um High-End-Leistung für Einzelhandelsstandorte zu liefern".

Verschiedene Anwendungsfälle

Ein KI-Anwendungsfall, den Supermicro auf seinem Stand auf der Messe vorstellen will, "ist eine Kundenservice-Anwendung, die mit dem NVIDIA AI Blueprint für digitale Menschen entwickelt wurde." Sie enthalte James, eine Art virtuellen Avatar, der die Interaktion mit einer realen Person nachahme. Diese Technologie könne zum Beispiel im Einzelhandel eingesetzt werden, um Kunden ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten.

Es solle zudem eine Live-Demo von "NVIDIA AI Blueprint für Einkaufsassistenten im Einzelhandel" geben. Dabei handele es sich um einen generativen "KI-Referenzworkflow, der das Einkaufserlebnis online und in Geschäften verändern soll." Blueprint biete "die Technologien für die Entwicklung von Einkaufsassistenten, die gleichzeitig nach mehreren Artikeln suchen, kontextbezogene Fragen beantworten können, z. B. ob ein Produkt wasserdicht ist, und Möbel in physikalisch korrekten Szenen visualisieren, z. B. in der Wohnung eines Kunden" wie Super Micro in seiner Pressemitteilung schreibt.

Ein weiterer Anwendungsfall, der vorgestellt werden soll, nutze Blueprint für die Videosuche und -zusammenfassung. Damit solle das wachsende Problem des Warenschwunds (Produkte, die ein Geschäft verlassen und nicht bezahlt werden) bekämpft werden, der allein den US-Einzelhandel pro Jahr schätzungsweise 100 Milliarden Dollar koste. "Durch den Einsatz von KI-basierten Lösungen können Einzelhändler Kameraeingaben in Echtzeit interpretieren und Verwechslungen an der Kasse erkennen, sobald sie auftreten, und so dem Einzelhandelsgeschäft und dem Kunden ein direktes Feedback geben", heisst es.

Die Super Micro-Aktie notiert am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise 2,10 Prozent höher bei 31,11 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch