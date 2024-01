Suchstatistik 2023: Dieser Schweizer CEO hat Google-Nutzer am meisten interessiert

• Top 10 der meist gegoogelten Schweizer Persönlichkeiten von Sportlern dominiert• Nur ein CEO unter den Top 10• Sergio Ermotti verteidigt Platz 1 unter den CEOs

Jedes Jahr veröffentlicht Google eine Liste der häufigsten Suchanfragen. Neben den meist gesuchten Schlagzeilen befinden sich auch Informationen über die am häufigsten gegoogelten Filme, Abschiede oder auch die häufigsten themenbezogenen Suchanfragen - etwa nach Inhalten, Künstliche Intelligenz betreffend - darunter. Zudem gab der Suchmaschinengigant eine Liste der hierzulande am häufigsten gesuchten internationalen und heimischen Persönlichkeiten heraus. Auf letzterer findet sich auch eine allseits bekannte Wirtschaftsgrösse.

Sportler und Künstler dominieren das Ranking

Auf den Plätzen acht bis zehn finden sich mit Skirennfahrer Loïc Meillard, Tennisspieler Dominic Stricker und Skifahrerin Jasmine Flury drei Sportgrössen der Schweiz wieder. Auch auf den Plätzen zwei und drei landen mit dem Fussball-Torhüter Yann Sommer und dem Tennis-Profi Stan Wawrinka zwei Sportler unter den Top 10.

Mit Bundesrat Alain Berset auf Platz vier und der Grünen-Politikerin Meret Schneider auf Platz sieben befinden sich auch zwei Politiker unter den zehn meist gegoogelten Schweizer Persönlichkeiten, während Platz sechs an Roger Schawinski geht, den ehemaligen Chefredaktor von Finn Canonica.

Der erste Platz unter den Google-Favoriten bei den hiesigen Persönlichkeiten geht an den Sänger Remo Forrer.

Nur ein CEO in den Top 10

Die einzige Wirtschaftsgrösse in den Top 10 der Google-Favoriten im Persönlichkeitsbereich ist Sergio Ermotti. Der Chef des heimischen Bankenriesen UBS ist damit der meist gegoogelte CEO der Schweiz. Dass es der 63-Jährige in diesem Ranking so weit nach vorn geschafft hat, dürfte auch den Ereignissen aus 2023 geschuldet sein, denn noch zu Beginn des vergangenen Jahres gab es mit der Credit Suisse eine zweite Schweizer Grossbank mit einer Bilanzsumme oberhalb von 500 Milliarden Franken. Um deren Integration nach der Übernahme durch die UBS kümmert sich nun Ermotti, der bei vielen als Wunschkandidat für diese Mammutaufgabe galt. Die Zahl der Suchanfragen nach dem CEO der UBS gibt einen Hinweis darauf, wie wichtig dieses Wirtschaftsereignis 2023 für viele Schweizer gewesen sein dürfte, doch der Zusammenbruch der Credit Suisse ist nicht der einzige Grund für das starke Interesse an Ermotti bei Google. Schliesslich hat der Top-Manager seine Position im Vergleich zum Vorjahr verteidigt: Bereits 2022 wurde kein Schweizer CEO häufiger gegoogelt als er.

Direkt hinter ihm reiht sich Ulrich Körner ein, der die neue UBS-Tochter leitet und der Credit Suisse AG als CEO vorsteht. Platz 3 unter den am häufigsten auf Google gesuchten Schweizer CEOs geht unterdessen an Roche-Chef Thomas Schinecker, während Christoph Aeschlimann als Swisscom-CEO den vierten Platz erreichte.



Redaktion finanzen.ch