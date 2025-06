SPI aktuell: SPI zeigt sich mittags leichter

Um 12:06 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.24 Prozent tiefer bei 16’568.31 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.125 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.196 Prozent auf 16’640.00 Punkte an der Kurstafel, nach 16’607.38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 16’565.46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’646.92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, stand der SPI noch bei 16’850.29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, mit 17’096.82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bewegte sich der SPI bei 15’919.28 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 6.77 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 17’386.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’361.69 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Idorsia (+ 8.42 Prozent auf 2.19 CHF), Schlatter Industries (+ 6.09 Prozent auf 24.40 CHF), Medmix (+ 5.69 Prozent auf 12.26 CHF), Sensirion (+ 5.46 Prozent auf 83.00 CHF) und Kardex (+ 4.28 Prozent auf 280.00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Forbo International (-4.15 Prozent auf 832.00 CHF), BioVersys (-3.36 Prozent auf 34.50 CHF), Feintool International (-3.31 Prozent auf 11.70 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-2.70 Prozent auf 27.42 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (-2.61 Prozent auf 13.05 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die Idorsia-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 1’587’486 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 235.920 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 9.81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

