SLI aktuell: SLI schlussendlich mit Kursplus

Schlussendlich schloss der SLI am Montag nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 1’979.08 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1’977.90 Zählern und damit 0.042 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1’978.73 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1’984.90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1’971.58 Zählern.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SLI lag vor einem Monat, am 16.05.2025, bei 2’023.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’090.54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der SLI einen Stand von 1’948.08 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 2.99 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swatch (I) (+ 2.50 Prozent auf 137.45 CHF), Sika (+ 2.39 Prozent auf 214.00 CHF), Temenos (+ 2.35 Prozent auf 61.10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.33 Prozent auf 48.73 CHF) und Adecco SA (+ 2.14 Prozent auf 23.84 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-3.00 Prozent auf 180.90 CHF), Roche (-2.52 Prozent auf 262.90 CHF), Alcon (-1.55 Prozent auf 69.80 CHF), Nestlé (-1.42 Prozent auf 83.05 CHF) und Novartis (-0.81 Prozent auf 96.37 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’763’914 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 230.811 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

