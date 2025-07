SFS Aktie News: SFS wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr rutschte die SFS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 108,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'608 Punkten steht. Der Kurs der SFS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 107,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 16'629 SFS-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,80 CHF erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 95,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 11,74 Prozent wieder erreichen.

Für SFS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,74 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von SFS wird am 17.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 21.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,71 CHF je Aktie belaufen.

