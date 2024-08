SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 192,02 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 17'873 Punkten liegt. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 192,84 EUR aus. Mit einem Wert von 192,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 154'915 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,46 EUR erreichte der Titel am 29.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,83 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 59,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Am 22.07.2024 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.29 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je SAP SE-Aktie.

