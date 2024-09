SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Das Papier von SAP SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 193,92 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 18'449 Punkten notiert. Bei 194,96 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 194,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108'808 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 201,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,68 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 120,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 37,98 Prozent sinken.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. SAP SE liess sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.29 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.55 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 21.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

