Sandoz auf Expansionskurs: Generika-Riese peilt US-Marktführerschaft an

Sandoz, der Generika-Spezialist mit Sitz in Basel, unternimmt bedeutende Schritte zur Stärkung seiner Position auf dem US-amerikanischen Markt. So kündigte das Unternehmen kürzlich die Einführung des Biosimilars Pyzchiva, das zur Behandlung chronisch entzündlicher Erkrankungen wie Psoriasis und Psoriasis-Arthritis eingesetzt wird, in den USA an. Wie Sandoz berichtet, wurde Pyzchiva im Juli vergangenen Jahres von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für die gleichen Behandlungsfelder zugelassen, für die auch Johnson & Johnsons Referenzarznei Stelara eingesetzt wird. "Dies ist ein wichtiger Moment für Millionen von Patienten, die mit chronischen Autoimmunerkrankungen leben. Die Markteinführung von Pyzchiva unterstreicht unser Engagement, den Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten für Patienten zu erweitern und gleichzeitig dazu beizutragen, ein nachhaltigeres Gesundheitssystem in den USA aufzubauen, damit jeder Zugang zu den Medikamenten hat, die er braucht, wenn er sie braucht", betonte Keren Haruvi, Präsidenten von Sandoz Nordamerika.

Wichtiger strategischer Schritt

Analysten betrachten diesen Markteintritt als strategisch wichtigen Schritt für Sandoz, um seine Präsenz im lukrativen US-Markt auszubauen. Die Einführung von Pyzchiva könnte Sandoz dabei helfen, seine Marktanteile in den USA zu erhöhen und sich als führender Anbieter von Biosimilars zu etablieren. "Pyzchiva ist ein wichtiger Werttreiber für Biosimilars bei Sandoz und trägt zur allgemeinen Wachstumsstrategie des Unternehmens bei", zitiert cash.ch etwa Stefan Schneider, Experte der Bank Vontobel. Und weiter: Die Vermarktung von Pyzchiva sei "ein wichtiger Schritt zur Erreichung des strategischen Ziels von Sandoz, in den USA Marktführer unter den Anbietern von Biosimilars zu werden".

Sandoz-Aktie profitiert

An der Schweizer Börse SIX kostet die Sandoz-Aktie derzeit 40,32 Schweizer Franken, seit Jahresbeginn hat sie bereits um mehr als acht Prozent zugelegt. Vontobel-Experte Schneider beliess seine Einstufung so auch auf "Buy" bei einem Kursziel von 45 Franken. Verglichen mit dem aktuellen Niveau würde dies ein Aufwärtspotenzial von etwa 11,6 Prozent bedeuten (Stand der Daten: Schlusskurs vom 26. Februar 2025).

