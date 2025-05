S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Dividende zahlt AT&T den Aktionären

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier AT&T am 15.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 1.11 USD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Die gesamte Dividendenausschüttung von AT&T beläuft sich auf 8.21 Mrd. USD. Damit wurde die AT&T-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0.885 Prozent erhöht.

AT&T-Stockdividendenrendite

Das AT&T-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 27.33 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2024 weist der AT&T-Titel eine Dividendenrendite von 4.87 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 6.62 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von AT&T via New York 34.76 Prozent verteuert. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 121.15 Prozent statt.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie AT&T

Für 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1.11 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4.06 Prozent sinken.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie AT&T

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens AT&T steht aktuell bei 196.112 Mrd. USD. Das AT&T-KGV beträgt aktuell 15.26. Im Jahr 2024 erzielte AT&T einen Umsatz von 122.336 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1.49 USD.

Redaktion finanzen.ch